快訊

11月重量級會晤？ 傳英特爾CEO基辛格將來台見台積電董座魏哲家

粉絲等了11年…劉德華開唱突甜喊「我娶你」 趴地救驚險意外

劉樂妍遇車禍！「車頭全毀」畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

精神壓力大…長期照顧病母釀自身重鬱 蘆竹兒弒母一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園蘆竹吳姓男子獨自照顧罹病母親，卻因精神壓力大讓自己罹患重鬱症，去年6月某日上午為求解脫，徒手勒斃母親伴屍7小時後自首。桃園地院今傍晚宣判，將他依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，執行完或赦免後，入相當處所施以監護2年，可上訴。

犯罪事實指出，43歲吳男疑不堪長期照顧六旬病母的壓力，2023年6月26日上午9點30分，為求自身解脫，在蘆竹透天厝1樓母親的房門前，徒手向母親頸部施壓，吳母因頸部受外力壓迫窒息亡，吳男行凶後直到下午4點30分才向警方報案自首，案經桃園地檢署起訴，由國民法官審理。

案件準備期間，吳妹妹當庭表達原諒哥哥之意，為免罹病的哥哥及家屬受眾人指責或新聞報導影響，承受更大精神壓力及傷害，希望不行國民參與審判。

法庭認為，此案涉及精神疾患、家庭暴力殺人，與國民生活經驗相關，藉國民參與審判，可將生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭，與職業法官深入討論，得到更適當判決，這也能促進國民對相關議題深入討論，彰顯國民參審的價值和重要性，而予以駁回。

國民法官審理時，參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認被告吳男行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，他明知殺人屬不法、有刑責，但行為時受無助、自殺意念等憂鬱症狀及受邊緣智能功能退化影響，導致辨識行為能力降低，同時審酌被告在警方未察覺犯罪前，主動打電話自首、接受制裁，均可依規定減刑。

國民法官認為，被告確實付出相當心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他帶來極大精神壓力，導致罹患重鬱症，且案發當日母親雖有表達身體不適，但這並非引發殺機的刺激點，而是為了尋求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權，無視其母意願導致母親死亡，造成無法挽回傷害。

被告吳男以徒手勒頸方式殺害母親，雖未使用刀械等凶器，仍讓母親在有意識且痛苦的狀態下死亡，難以成為減刑的因素，被告經濟狀況無虞、大學畢業、無前科、犯後始終坦承犯行、且獲家屬即訴訟參與人妹妹的原諒，量處適當之行。

國民法官同時也依精神科醫師的證詞、精神鑑定報告及量刑前社會調查鑑定報告書等資料，審酌重鬱症有高度復發的可能，被告已出現憂鬱症狀數年，卻僅就診2次，不按時服藥，病識感及服藥順從性差，且被告日後將獨居，家庭支援有限，顯示有再次犯罪的可能，在刑期執行完畢或獲赦免後，應送至適當場所或採取適當方式，進行為期2年的監護。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

桃園蘆竹吳男長期照顧病母，讓自己也罹患重鬱症，去年6月間為求自身解脫，在住處1樓母親房門前，徒手勒斃母親，國民法官審理後，今天傍晚依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，執行完或赦免後，入相當處所施以監護2年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園蘆竹吳男長期照顧病母，讓自己也罹患重鬱症，去年6月間為求自身解脫，在住處1樓母親房門前，徒手勒斃母親，國民法官審理後，今天傍晚依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，執行完或赦免後，入相當處所施以監護2年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

國民法官 壓力 母親 重鬱症

延伸閱讀

3校官詐領1600萬情蒐獎金 她竟因離婚、母罹癌獲減刑

鮮肉殺大他22歲的情敵還喊「撐下去加油！」 高院批沒真想救人

自稱修圖專家…首爾大畢業生「AI換學妹臉」散播色情片 一審被判10年

馬祖首件酒駕致死案！男撞死婦2百萬交保 可能成首宗國民法官案

相關新聞

台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成...

精神壓力大…長期照顧病母釀自身重鬱 蘆竹兒弒母一審判決出爐

桃園蘆竹吳姓男子獨自照顧罹病母親，卻因精神壓力大讓自己罹患重鬱症，去年6月某日上午為求解脫，徒手勒斃母親伴屍7小時後自首...

嘉市警員包庇經營德州撲克賭場 嘉義地院批知法犯法判刑8月

嘉義市警局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，經營德州撲克賭場，嘉檢起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，批知...

吳銘漢夫妻中79刀慘死真相難尋 家屬求償…蘇建和3人更一審仍免賠

吳銘漢夫婦33年在家被砍79刀，行凶的上兵王文孝遭逮、被依陸海空軍刑法判死，伏法前咬出共犯蘇建和、劉秉郎、莊林勳，胞弟王...

嘉市警員涉包庇經營德州撲克賭場 嘉院判8月

嘉義市警察局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，並經營德州撲克賭場，嘉檢偵結起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博...

勾結業務員組「盜刷集團」 購買多輛百萬汽車轉手獲利千萬…13人被起訴

林姓與許姓男子等9人共組盜刷集團，今年初勾結4名業務員，盜刷從境外取得的澳洲簽帳金融卡，2個月內刷卡購買多輛百萬名車，得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。