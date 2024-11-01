精神壓力大…長期照顧病母釀自身重鬱 蘆竹兒弒母一審判決出爐

桃園蘆竹吳姓男子獨自照顧罹病母親，卻因精神壓力大讓自己罹患重鬱症，去年6月某日上午為求解脫，徒手勒斃母親伴屍7小時後自首。桃園地院今傍晚宣判，將他依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年，執行完或赦免後，入相當處所施以監護2年，可上訴。

犯罪事實指出，43歲吳男疑不堪長期照顧六旬病母的壓力，2023年6月26日上午9點30分，為求自身解脫，在蘆竹透天厝1樓母親的房門前，徒手向母親頸部施壓，吳母因頸部受外力壓迫窒息亡，吳男行凶後直到下午4點30分才向警方報案自首，案經桃園地檢署起訴，由國民法官審理。

案件準備期間，吳妹妹當庭表達原諒哥哥之意，為免罹病的哥哥及家屬受眾人指責或新聞報導影響，承受更大精神壓力及傷害，希望不行國民參與審判。

法庭認為，此案涉及精神疾患、家庭暴力殺人，與國民生活經驗相關，藉國民參與審判，可將生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭，與職業法官深入討論，得到更適當判決，這也能促進國民對相關議題深入討論，彰顯國民參審的價值和重要性，而予以駁回。

國民法官審理時，參考精神科醫生鑑定意見及卷證，認被告吳男行為時的精神狀況符合重鬱症診斷標準，他明知殺人屬不法、有刑責，但行為時受無助、自殺意念等憂鬱症狀及受邊緣智能功能退化影響，導致辨識行為能力降低，同時審酌被告在警方未察覺犯罪前，主動打電話自首、接受制裁，均可依規定減刑。

國民法官認為，被告確實付出相當心力照護母親，但因長期照護，以及病母發出的聲音影響睡眠，給他帶來極大精神壓力，導致罹患重鬱症，且案發當日母親雖有表達身體不適，但這並非引發殺機的刺激點，而是為了尋求自身解脫，選擇剝奪母親的生命權，無視其母意願導致母親死亡，造成無法挽回傷害。

被告吳男以徒手勒頸方式殺害母親，雖未使用刀械等凶器，仍讓母親在有意識且痛苦的狀態下死亡，難以成為減刑的因素，被告經濟狀況無虞、大學畢業、無前科、犯後始終坦承犯行、且獲家屬即訴訟參與人妹妹的原諒，量處適當之行。

國民法官同時也依精神科醫師的證詞、精神鑑定報告及量刑前社會調查鑑定報告書等資料，審酌重鬱症有高度復發的可能，被告已出現憂鬱症狀數年，卻僅就診2次，不按時服藥，病識感及服藥順從性差，且被告日後將獨居，家庭支援有限，顯示有再次犯罪的可能，在刑期執行完畢或獲赦免後，應送至適當場所或採取適當方式，進行為期2年的監護。

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