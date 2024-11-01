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台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成功，發回地院更裁，台南地院因康芮颱風來襲順延至今開庭，但陳啟昱經確認未到庭，法官已開出拘票，將拘提他到案。

南檢22日指揮調查局搜索台綠總公司等10多處，訊後依證交法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪嫌，對陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技負責人蘇俊仁、晁暘開發負責人戴妤倩共5人聲押禁見。

台南地院聲押庭認為，台鹽綠能雖是台鹽轉投資成立的公司，但兩家公司應分別屬獨立公司法人，台綠並非證券交易法中所稱已發行有價證券公司，且檢方也未具體指出台綠不合哪些營業常規，不符合證券交易法。

檢方25日提抗告指出，陳啟昱、蘇坤煌犯案時分別為台鹽實業公司董事及經理人身分，而台鹽與台綠是上市公司與子公司關係，台鹽具實質控制權，且陳啟昱等人為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司、及主導成立台綠公司，進而以台綠名義作不合營業常規及不利益的交易。

台南高分院28日認為，應再詳查陳啟昱在任時，是否使台綠作不利益的交易，撤銷發回南院更裁。

檢方指出，今開完羈押庭後，確定陳沒到，檢察官依法開拘票，請司法警察拘提陳，若拘提未獲，檢察官將依法發布通緝。

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱（圖）等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回。圖／報系資料照片
檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱（圖）等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回。圖／報系資料照片

台南 台鹽綠能 陳啟昱

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