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嘉市警員包庇經營德州撲克賭場 嘉義地院批知法犯法判刑8月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，經營德州撲克賭場，嘉檢起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，批知法犯法，考量羅員犯後坦承犯行，判徒刑8月。可上訴。警局說，已將羅員依法停職。

法院說，羅姓警員2021年9月間在嘉市第一警分局偵查隊擔任偵查佐，隔年2月調到第二警分局南門派出所擔任警員，再於2023年10月間改調第一警分局竹園派出所擔任警員。

羅員自2021年8月間某日起，前往柳姓男子經營的賭場，以德州撲克賭博。並自2022年10月間至今年2月間，與柳男共同意圖營利，招攬不特定人至賭場賭博，雙方從賭客下注的籌碼中抽取4%水錢牟利。

羅姓員警對第一警分局轄區內賭場，應依法查緝取締，竟於2021年11月23日凌晨，以通訊軟體LINE傳送「先休個一個禮拜、差不多開完了」、「順便等專案結束」訊息給柳男，將查緝賭博專案洩露柳男知悉，告知期間暫時不要開場或招攬賭客賭博，以規避查緝，涉及包庇。

法院審酌羅員身為員警，明知柳男經營賭場，未舉發或通報，還告知查緝資訊，規避查緝，知法犯法，考量犯後坦承犯行，判處徒刑8 月。柳男涉及圖利聚眾賭博罪，判處徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

羅員辯護人請求緩刑宣告，法官認為羅員身為警察，對非法聚眾經營賭博場所者，有取締、查緝責任，除參與賭博，更與柳男共同圖利供給賭博場所及圖利聚眾賭博，洩密及包庇圖利聚眾賭博罪，衡量犯罪情節，不宣告緩刑。

嘉市警局察覺羅員異狀後，報請嘉檢指揮偵辦，經蒐證，認為羅員及柳男涉有賭博、洩密重嫌，檢方7月指揮警方執行搜索，傳喚羅員、業者柳男到案，依法起訴2人。

嘉市警員包庇經營德州撲克賭場，嘉義地院批知法犯法判刑8月。圖／聯合報資料照片
嘉市警員包庇經營德州撲克賭場，嘉義地院批知法犯法判刑8月。圖／聯合報資料照片

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