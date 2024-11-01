3校官詐領1600萬情蒐獎金 她竟因離婚、母罹癌獲減刑
軍情局前上校江芳瑜、前中校徐之心，涉透過國家一級情報單位「國防部電訊發展室」前中校蘇薪名，營造蒐集情資假象詐領情報協助獎金，3人不法所得1600萬餘元。士林地方法院依貪汙罪判蘇薪名共15年2月徒刑，未定應執行刑，江芳瑜判5年11月，徐之心判2年8月徒刑。3人上訴，台灣高等法院今改判江芳瑜4年8月、徐之心2年、蘇薪名6年4月刑，各褫奪公權4年、5年、4年。
國防部電訊發展室蘇薪名因長期績效突出，吸引軍情局軍官請益，爆出弊端；士檢2023年搜索查出2案，其中負責布建及情蒐大陸情報的上校蘇永玲，2018年起接受蘇薪名提供假情報，詐領千萬獎金。高院今年8月29日依現役軍人共同犯利用職務機會詐取財物罪判蘇永玲3年2月徒刑，沒收58萬餘不法所得，判蘇薪名5年徒刑，犯罪所得1014萬餘元沒收。
蘇薪名另傳授其他軍官「作弊祕訣」，2016至2023年間，與江芳瑜、徐之心以相同手法詐獎金，部分透過第三人帳戶洗錢，不法金額達1600萬餘元。
高院審理後認為，江芳瑜犯行前後長達7年，虛報次數高達250次以上，詐得總金額逾千萬，朋分的金額為569萬元，犯罪手法涵蓋製作不實內容簽呈、使用不實中國大陸人民身分證件及銀行金融卡資料、偽造與情協人員聯繫的不實內容電子郵件往來紀錄等，而欺瞞上級長官，違背職務情節重大，且危害國家情報工作進展。
不過高院認為一審未適用2023年6月16日修正前洗錢防制法第16條第2項予以減刑，江芳瑜在職期間表現良好，因夫妻離異、母親重病罹癌及2名幼子需照顧，在工作及家庭雙重壓力下決定犯案，一審未審酌此部分犯罪動機，她上訴有理，撤銷改判。
徐之心部分，高院同樣認為未用修正前洗錢防制法減刑，而徐之心情蒐獎金原本共10萬7400元，事後將其中6萬2353元交給了蘇薪名，2021年間也主動斷絕與蘇的聯繫而不再犯案，惡性非重大。高院認為徐之心有悔意，除改判外也諭知緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供200小時義務勞務及接受12小時法治教育課程。
至於蘇薪名，詐得的金額頗多，且嚴重侵害軍事情報鑑定、研判及運用的正確性，並侵蝕我國情報人員擴展情資管道和日後取得情資的可靠性，危害國家甚巨，無從減刑。
但蘇後來沒有公職身分，但與公務員身分的姜方瑜共犯部分，因在調查局詢問時即認罪，相較於江芳瑜否認到底，犯後態度算良好，且後續的犯行都是由江芳瑜利用職務上的機會來做，高院認為應量處比她低的刑度，因此改判。
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