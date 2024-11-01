獨／調查官涉收賄助毒販和情人嘿咻遭訴 妻申請發還手機遭駁

澎湖縣調查站組長陳麒元涉向陳姓、江姓毒販索賄，讓陳男與情人在南北多處調查站的廁所「嘿咻」還幫把風，陳去年6月被依貪汙罪起訴，上月初聲請解境管，法官仍裁定延長8個月；陳妻上月底申請發還丈夫被查扣的手機，也遭法院駁回。

陳麒元去年6月遭起訴後移審，橋頭地院法官認無再羈押必要，裁定40萬元交保候傳，但限制出境、出海8個月；境管於10月11日屆期，陳以其遭停職、有宗教信仰、穩定工作，且親近親屬均在國內，不會逃亡等理由聲請解除境管。

但橋院法官認為陳涉犯貪汙罪，法定刑為無期徒刑或有期徒刑10年以上重罪，陳身為職司刑事犯罪偵查調查官，涉嫌利用法律賦予的權力違背職務期約、收受賄賂，犯行時間非短、次數非少，涉案情節重大，且目前仍否認犯行。

法官指出，若陳將來確實成罪，面臨重刑可能性甚高，可預期潛逃出國以規避審判程序及刑罰執行可能性甚高，10月7日裁定陳延長限制出境、出海8月。

陳的林姓妻子日前委請律師，指廉政署至其住處搜索，查扣一支三星黑色手機是她日常聯繫所用，非供丈夫工作或聯繫其他被告或關係人之用，和丈夫犯罪事實無關，實無繼續扣押之必要，依刑事訴訟法第142條第1項、第2項規定，聲請發還手機。

橋頭地院認為，陳麒元目前仍否認犯行，無法排除日後再行勘驗查扣的手機內容，以供證明本案犯罪事實存否之用之可能性。為保全將來審判程序進行，所查扣的手機仍有繼續留存之必要，不宜先行發還，駁回林女其請。

陳麒元於2014年12月至2020年3月任職嘉義市調查站，後升任該站專員，之後再升任澎湖縣調查站組長；檢廉查出，陳任職嘉義市調查站時，因投資失利，加上女兒要學小提琴，手邊現金不足，於是起了貪念。

當時陳正偵辦一件毒品案，認識江姓受刑人。於是趁借提江男出監時，允許江男探望妻子、孩子，讓江男回到家中，跟家人用餐、吃飯，施以小惠；後江男引介另一名被關的陳姓毒梟，陳麒元同時借提陳男、江男出監，僅確認陳確實有販賣、運輸毒品後，卻無進一步偵查作為。

當時江男因案件被法院裁定羈押禁見，陳麒元於是施予小惠，趁借提江男出監時，允許江男探望妻子、孩子，還帶著江男回到家中，跟家人用餐、吃飯。

之後江男引介另一名涉案被關的陳姓毒梟給陳麒元認識，2019年7月間，陳麒元同時借提陳男、江男出監，僅確認陳男確實有販賣、運輸毒品後，隨即留下自己的聯絡方式後，就將兩人還押，無偵查作為。

2019年8月陳男羈押期滿出監，1個月後，又涉毒品案被逮，陳的王姓妻子聯繫陳麒元，贈送iPhone11。後陳男因案被羈押禁見，陳麒元竟趁借提陳男機會，通知陳妻到桃園市調處、南機站與陳男碰面，還允許兩人在市調處廁所「嘿咻」，陳麒元幫把風、照顧小孩。

後陳男被借提時，李姓前妻也來會面，陳麒元又負責把風，讓陳男、李女在廁所內發生關係，陳男與妻子、前妻「嘿咻」地點遍及桃園、台南、高雄等調查單位；陳麒元後遭檢廉查獲貪汙行為。

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