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鮮肉殺大他22歲的情敵還喊「撐下去加油！」 高院批沒真想救人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

女子廖鈞敏先後與高庭榮、潘睿群交往，去年3月凌晨，高為拿藥給廖女而至她位在台北市安康路住處，潘喚廖女，她因「被叫醒」而朝潘扔東西，潘嗆「別以為我不敢動他」，隨後持刀劃傷高的右臉。高從口袋抽出折疊刀猛砍潘，潘身亡，士林地院國民法官庭判高無期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

廖鈞敏（25歲）與潘睿群（45歲）為情侶，但她與前男友高庭榮（23歲）仍頻繁見面，3人情感糾葛。2023年3月21日凌晨1點半，高到廖女住處，潘開門讓高進房、叫醒睡夢中的廖女，廖女不滿被叫醒，隨手丟擲寫字板。

潘睿群誤以為廖女不爽他，加上不滿高庭榮深夜來找他女友，即向廖女嗆聲「別以為我不敢動他」，並拿出尖刀劃傷高庭榮右臉耳際。廖女見狀，隨即打電話報警，潘不滿廖女報警後，只顧滑手機而不理會他，兩人拉扯。

高庭榮上前、用手臂由後方扣住潘的脖子，高早因情感糾葛而不滿潘，拿出隨身攜帶的折疊刀朝潘猛砍，廖女的母親聽到聲響而查看，見潘受重傷，撥打119救人。

高砍人後沒救人，反而洗手、洗刀、拖地擦血，蹲在潘地身邊喊「撐下去，加油！」到場員警兩度阻止高拖地擦血，高竟轉頭開冰箱喝飲料。潘因失血過多，送醫多日後不治。

高庭榮否認殺人犯意，並表示他的目的是在保護自己和廖鈞敏不被潘睿群傷害，只是「防衛過當」。

士院國民法官庭認為高庭榮拿出刀刃9.5公分的折疊刀揮砍潘睿群時，他並未受到侵害，不能主張防衛權，且摺疊刀又尖銳鋒利，一般人都知道揮刺要害足以致命，高卻至少砍3刀，造成死者約10處銳器傷，惡性重大。一審審酌高在審理終結時才向被害家屬道歉，被害家屬離席不接受，而高還有毒品、幫助詐欺取財、加入詐欺集團等紀錄，判他無期徒刑。

案經上訴，高院認為一審在量刑時，已經考慮刑法57條的各項量刑因子，高庭榮否認有殺人犯意，對於釐清犯罪事實及節省司法成本的助益程度有限，且他在案發後僅有「設法脫身」之心，無真摯救護之情，也未獲死者家屬原諒，判無期徒刑無不當，今駁回他上訴。

女子廖鈞敏先後與高庭榮（中）、潘睿群交往，去年3月凌晨3人吵起架來，高從口袋抽出折疊刀猛砍潘，潘身亡，一、二審都判他無期徒刑。圖／資料照片
女子廖鈞敏先後與高庭榮（中）、潘睿群交往，去年3月凌晨3人吵起架來，高從口袋抽出折疊刀猛砍潘，潘身亡，一、二審都判他無期徒刑。圖／資料照片

國民法官 殺人

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