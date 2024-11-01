快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

創意私房超商店員拍攝少女還推介「非常嫩」 高院痛批手段惡劣

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

檢警偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，查獲老師、警察涉案，台灣高等法院依以詐術使少年被拍攝性影像罪判超商店員陳宗駿12年徒刑，與少女對價性交2罪各判4月徒刑，同案被告陳彥儒違反個人資料保護法判4年8月刑、許正諺違反個資法一審遭判5年10月刑，扣案的297萬元與未扣案的2萬元沒收則維持。

陳一審時，北院依個資法等罪判他17年徒刑，得易服社會勞動部分應執行6月，未扣案犯罪所得92萬沒收。

陳宗駿本有兒童及少年性剝削防制條例前科，2019年5月16日判決應執行有期徒刑3年8月、4月，陳因將長期入監，想在短時間內獲取大量收入，瘋狂拍攝未成年性交易私密影像販售牟利。

陳宗駿2019年6月23日在「創意私房」申設帳號，24日在「觸感論壇」申設帳號，透過JustDating交友網站（DT）、包養網站及應召站「艾瑄瑄」傳送性交易訊息，蒐集少年、成年人的個資，先透過聊天方式取得她們的生活照。

之後，陳宗駿邀約共9名被害女子性交易，並以「拍攝僅為個人收藏」、「保證不外流」話術，用手機、Gopro小型攝影機以不同角度拍攝下性交易過程。2019年5月，陳宗駿在新北市某商旅與未成年被害女子以口交、手淫性交易，他付1萬元給對方，拍下性交易的過程。

2020年1月，陳在台北市某旅館房間內與另名未成年女子性交易，給付7000元懇求對方讓他攝影留存檔案。陳有一次「約砲」1名不滿18歲的高中女生，再犯案得逞；其後，他繼續邀約3名被害女子性交易，都以「皮包型」針孔攝影機竊錄下與3人真實性交易的影像。

攝得性影片後，陳宗駿與「創意私房」的版主「老馬」、小學老師林清安合作，將裸露全身的猥褻、性交影片、個人資料及描述等帖文上傳至「創意私房」雲端空間，經審核並議價，交由成年人「阿華」接洽、賣斷。

此外，陳宗駿與經營「觸感論壇」的版主合謀，將召妓取得的電子訊號、日常生活影像傳送給版主陳紹暐檢視、議定售價，將電磁紀錄上傳至論壇的雲端空間。

陳宗駿對拍攝未成年人辯稱，無法判斷對方年紀，不過，陳在包裝帖文強調「苞苞非常的嫩」、「一線處女苞」、「可能真的太嫩了」、「讓大家飽覽城市風光和嫩妹春光」，顯示對性交行為對象的年紀並不在意。

高院審理時，陳宗駿坦承客觀事實，但否認犯意，高院認為所辯並不可採，審酌他先前違犯兒少性交易防制條例的前科，於入監服刑前再犯本案，犯罪動機、目的及手段惡劣，帖文數量、被害人數及犯罪所得皆巨，僅坦承客觀事實並未悔過，一審就他的部分犯行誤以數罪併罰論罪，因此撤銷改論以一罪，而他與14歲以上未滿16歲少女為有對價性交罪駁回。

陳彥儒因認罪，因此二審予以減刑；許正諺因在台北地院就認罪，他上訴否認共犯、爭執犯罪所得數額，高院認為無從採信，因此駁回。

檢警偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，查獲老師、警察涉案，台灣高等法院今依以詐術使少年被拍攝性影像罪判超商店員陳宗駿12年徒刑，與少女對價性交2罪各判4月徒刑。示意圖／ingimage
檢警偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，查獲老師、警察涉案，台灣高等法院今依以詐術使少年被拍攝性影像罪判超商店員陳宗駿12年徒刑，與少女對價性交2罪各判4月徒刑。示意圖／ingimage

創意私房 性交易 未成年

延伸閱讀

基市議員張顥瀚涉詐助理費羈押禁見 抗告高院已分案

三度無罪！后豐大橋女教師墜橋案 再更二審今仍判無罪

朱學恒酒後強吻鍾沛君 高院宣判前再開庭…雙方未有調解共識

日16歲女高中生為追星賣淫！每周3次接客賺錢應援 53歲嫖客被捕

相關新聞

4度性侵 北市前偵查隊長判7年

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦，被控四度性侵女隊員，涉犯強制性交等罪，陳否認犯罪，台北地方法院昨天宣判，陳彥錦...

5童受害...新竹體操狼師磨蹭射精 還拍攝肛門存手機

新竹市某國小體操社團林姓指導老師涉嫌利用寒暑假開設營隊機會，猥褻多名未滿14歲孩童，以手指戳肛門、生殖器磨蹭臀部到射精，...

創意私房超商店員拍攝少女還推介「非常嫩」 高院痛批手段惡劣

檢警偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，查獲老師、警察涉案，台灣高等法院依以詐術使少年被拍攝性影像罪判超商店員陳宗駿1...

他讓初識少女「轉大人」挨告 幸獲不追究可緩刑

原民青年透過交友App認識配對成功少女，雙方網聊沒幾次，急著見面帶回家，5天內2度相約共滾了4次床單，後遭少女家屬提告，...

國立大學助理教授遭控性侵學生 聊性對話曖昧…1原因獲不起訴

某國立大學助理教授遭控性侵女學生，新北地檢署認為2人對話曖昧，案發後仍有談及性議題，不過後來出現爭執，難認女學生崩潰情緒...

罹癌心情不佳…男潛入校園偷拍女師如廁 判執行4月緩刑2年

嘉義林姓男子涉嫌潛入嘉義市某國小廁所偷拍女老師如廁畫面，警方循線帶回林男訊問，林男坦承因罹癌心情不佳，一時失慮犯案。嘉義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。