創意私房超商店員拍攝少女還推介「非常嫩」 高院痛批手段惡劣

檢警偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，查獲老師、警察涉案，台灣高等法院依以詐術使少年被拍攝性影像罪判超商店員陳宗駿12年徒刑，與少女對價性交2罪各判4月徒刑，同案被告陳彥儒違反個人資料保護法判4年8月刑、許正諺違反個資法一審遭判5年10月刑，扣案的297萬元與未扣案的2萬元沒收則維持。

陳一審時，北院依個資法等罪判他17年徒刑，得易服社會勞動部分應執行6月，未扣案犯罪所得92萬沒收。

陳宗駿本有兒童及少年性剝削防制條例前科，2019年5月16日判決應執行有期徒刑3年8月、4月，陳因將長期入監，想在短時間內獲取大量收入，瘋狂拍攝未成年人性交易私密影像販售牟利。

陳宗駿2019年6月23日在「創意私房」申設帳號，24日在「觸感論壇」申設帳號，透過JustDating交友網站（DT）、包養網站及應召站「艾瑄瑄」傳送性交易訊息，蒐集少年、成年人的個資，先透過聊天方式取得她們的生活照。

之後，陳宗駿邀約共9名被害女子性交易，並以「拍攝僅為個人收藏」、「保證不外流」話術，用手機、Gopro小型攝影機以不同角度拍攝下性交易過程。2019年5月，陳宗駿在新北市某商旅與未成年被害女子以口交、手淫性交易，他付1萬元給對方，拍下性交易的過程。

2020年1月，陳在台北市某旅館房間內與另名未成年女子性交易，給付7000元懇求對方讓他攝影留存檔案。陳有一次「約砲」1名不滿18歲的高中女生，再犯案得逞；其後，他繼續邀約3名被害女子性交易，都以「皮包型」針孔攝影機竊錄下與3人真實性交易的影像。

攝得性影片後，陳宗駿與「創意私房」的版主「老馬」、小學老師林清安合作，將裸露全身的猥褻、性交影片、個人資料及描述等帖文上傳至「創意私房」雲端空間，經審核並議價，交由成年人「阿華」接洽、賣斷。

此外，陳宗駿與經營「觸感論壇」的版主合謀，將召妓取得的電子訊號、日常生活影像傳送給版主陳紹暐檢視、議定售價，將電磁紀錄上傳至論壇的雲端空間。

陳宗駿對拍攝未成年人辯稱，無法判斷對方年紀，不過，陳在包裝帖文強調「苞苞非常的嫩」、「一線處女苞」、「可能真的太嫩了」、「讓大家飽覽城市風光和嫩妹春光」，顯示對性交行為對象的年紀並不在意。

高院審理時，陳宗駿坦承客觀事實，但否認犯意，高院認為所辯並不可採，審酌他先前違犯兒少性交易防制條例的前科，於入監服刑前再犯本案，犯罪動機、目的及手段惡劣，帖文數量、被害人數及犯罪所得皆巨，僅坦承客觀事實並未悔過，一審就他的部分犯行誤以數罪併罰論罪，因此撤銷改論以一罪，而他與14歲以上未滿16歲少女為有對價性交罪駁回。