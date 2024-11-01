董事長愛上女會計還生孩子！「40年後」元配控小三勝訴
高雄某機械公司董事長與公司詹姓女會計產生情愫生育小孩，讓詹女和小孩住進家裡，後來與詹女搬住他處，詹女以董娘身分自居。雖事隔數十年，元配控詹女侵害配偶權，法官認為侵行為持續未逾時效，判詹女敗訴，須賠30萬元。全案可上訴。
判決指出，沈姓董事長於40年前與詹女發生關係，產下1子由沈認領，詹女母子也搬進家裡，與元配妻小同住，直到元配小孩長大，在大陸舉行婚禮，詹女以董娘自居，以主婚人身分上台且阻撓元配參加婚禮，6年前家庭為公司經營權發生衝突，沈與詹女搬往他處居住。
3年前沈姓董事長與元配妻及兒女發生口角，被控家暴、恐嚇，經法院判沈3月確定。沈妻因當時也在場的詹女在警詢時自稱是沈的「另一個妻子」，且直到今年間，詹女仍與沈同住，並曾一起前往大陸，也參與國外宗教團體活動，沈妻因而控詹女侵害配偶權，要求賠償250萬元。
法官認為詹女以沈的配偶自居，且私毫不憚外人知悉其情，足以令一般人認為她與沈不僅是公司夥伴，而是夫妻關係，雖民法侵權損害賠償請求權，2年間不行使而消滅，但侵權行為持續發生，應就各發生行為來論斷時效，判詹女敗訴。
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