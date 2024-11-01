在台失聯移工創新高...詐騙人頭戶、遣返問題多 移民署回應了
我國失聯移工人數逐年攀升，從2021年5.1萬人，到今年8月已成長到8.8萬人，依目前行政收容制度規定，15天內無法遣返，必須由法官裁定續行收容，有審理法官大喊「案件太多吃不消」；不只如此，甚至有詐騙集團把觸手伸向外籍移工，趁離台前拿到他們的人頭帳戶犯案。
移民署指出，失聯移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治自源頭管理減少移工發生失聯，將配合國家政策打詐，避免失聯移工淪為人頭帳戶，並持續加速遣送作業。
移民署表示，截至今年10月底，收容人數約為最大收容量之8成，現階段平均收容天數為28日，遣送工作進行順遂，目前除調度人力加速遣送外，並協調駐台機構加速核發旅行文件及請航空公司釋出機位。
另外，報導指出，移工因為沒錢付罰款、買機票，兩手一攤後，由移民署協助籌款，移民署回應，失聯移工在收容期間，返國及收容衍生費用以自行支付為原則，會協助受收容人聯繫親友及駐台機構籌措相關返國經費，若無力支付行政罰鍰，將依行政執行法規定，逐案移送行政執行並管制入國。
移民署強調，配合政府打詐政策，今年9月5日與金管會完成介接外籍移工資料作業，提供金融機構加強審核，積極配合檢警機關調查外籍人士涉犯詐欺犯罪。
移民署說，移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是兼顧國家安全與社會安定，抑制黑工市場發展，為強化源頭管理，持續與勞動部共同研商減少移工失聯的解決對策，並以查處實務經驗，提供政策建議給勞動部，會同相關目的事業主管機關，以強化源頭管理機制，期以跨部會合作標本兼治作為，減少移工失聯。
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