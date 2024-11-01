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除了賠陳時中300萬...爆蘇貞昌A一億美金 吳子嘉再賠90萬理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方法院判決吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元，可上訴。

吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，蘇貞昌、陳時中認為名譽權受到侵害，各求償1000萬元。陳時中提告部分，法院已於7月12日判吳子嘉應賠償300萬元，案件上訴台灣高等法院二審審理中。

台北地院審理蘇貞昌提告案時，蘇貞昌委任律師指出，吳子嘉不實指控蘇貞昌、陳時中貪汙美金1億元，另案一審也已判吳子嘉應賠償陳時中300萬元；本案基礎事實於刑案部分，台北地檢署已依加重誹謗罪嫌起吳子嘉，案件於法院審理中，可證明吳子嘉確實詆毀蘇貞昌、陳時中，請求法院判決吳子嘉賠償，以端正國家法治，蘇貞昌也會將賠償金捐出做公益。

吳子嘉委任律師表示，吳子嘉是針對BNT疫苗採購等可受公評之事評論，與直接指稱蘇貞昌不法、貪汙不法有所差別，吳子嘉只是善盡政治評論義務，藉由言論促使蘇貞昌公開採購案歷程，供社會大眾檢視，請求法官駁回訴訟。

台北地院指出，吳子嘉的言論足以貶損蘇貞昌的社會評價，且民眾告發檢舉的BNT疫苗採購案，檢方偵查後也均查無不法簽結62案，並有公告相關新聞稿，但吳子嘉事後仍發表上述言論，沒有盡合理查證義務。

法院認為，吳子嘉未就衛福部採購疫苗的過程、協議、採購價格、數量，及與東洋公司提供的報價間是否存在價差、是否曾匯出定金、衛福部決策過程為何等，充分、合理查證，即率爾以單一傳言資訊為據， 直指蘇貞昌A了一億美金等語，指摘當時身為行政院長的蘇貞昌與陳時中等政府機關人員涉嫌貪汙、圖利等，言論內容與事實不符。

判決指出，吳子嘉言論導致蘇貞昌品德、操守、廉潔等受公眾質疑 ，顯然貶低蘇的社會評價，侵害名譽權，審酌雙方學經歷等一切情狀，判吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
行政院前院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
行政院前院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 蘇貞昌 陳時中

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