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矯正署防彈背心採購廠商作弊 偽造合格驗收文件判2年8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署為台中看守所等監所採購181件防彈背心，廠商尚極實業負責人林聖哲拿其他標案的合格驗收文件混充，不法獲利119萬3780元；台北地院審理，依偽造文書、詐欺罪判林應執行有期徒刑2年8月。可上訴。

矯正署2020年8月至12月為台中看守所等7個單位升級防彈背心裝備，林聖哲提供經美國懷特實驗室驗收合格的防彈纖維原廠證明文件、韓國曉星公司採購的防彈纖維布訂單，證明防彈背心內、外襯材質符合標案要求的規格。

檢廉單位查出，林聖哲提供矯正署的原廠證明是他父親經營的光研公司於2019年至2020年間投標國家安全局、警政署等防彈背心標案的合格文件，將林氏父子移送法辦。

檢方調查認為，林聖哲否認犯行，他為求利潤極大化，罔顧執法人員生命安全，犯後態度不佳，起訴林聖哲並建請法院從重量刑，林父則因不知情獲不起訴處分。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

偽造文書 美國

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