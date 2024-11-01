花蓮玉里鎮長龔文俊送傷殘豬...遭控賄賂 獲判無罪確定

花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控選舉期間贈送豬頭、豬隻賄選，一審依違反公職人員選舉罷免法判刑5年，但二審認為龔提供的是無價值的傷殘豬，賄選罪證不足，逆轉改判無罪；檢方上訴，最高法院駁回上訴，龔確定獲判無罪。

龔文俊為國民黨籍，他是蓮貞牧場的負責人，2022年參與玉里鎮長選舉，檢方指控龔為求順利當選，透過林姓樁腳宣傳可以贈送豬頭，並提供某部落副頭目一隻重量為60至70公斤的豬隻，之後副頭目宰殺豬隻後和部落住民共享，表示支持龔文俊並向部落民眾宣傳。

檢方起訴指出，龔文俊為拉攏原住民部落的票源，聯繫另一個部落的頭目，表明希望頭目幫忙拉票、觀察競選對手的選舉動向，並表示可以提供200、150多斤的豬隻，但頭目陳修福為免遭賄選牽連而拒絕收受。

龔文俊否認犯行，供稱他養豬多年，長期會將不值錢的傷殘病弱豬隻送人，並非買票；龔的律師也指出，龔牧場的豬隻從不施打抗生素與預防針，若因打鬥或閹割不當而傷殘，會較一般豬隻成長緩慢，更會造成防疫破口，因此傷殘豬隻毫無價值，且龔贈送被淘汰的豬隻給需要的人，是行之有年做法，不構成賄選。

花蓮地方法院一審認為龔文俊縱然提供的傷殘豬隻，去掉廢棄部分，剩餘豬肉仍具有價值，依違反選罷法判5年徒刑，褫奪公權6年；民事部分，龔一審也被判決當選無效。