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影／涉佃西重劃區索賄遭重判13年 郭信良聲明上訴：絕對清白

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地方法院今上午宣判，郭信良被重判13年，郭信良透過聲明表示，從未利用職務向任何人收取一毛錢，將上訴捍衛清白。

郭信良聲明如下：「信良絕對清白，此事絕對與本人無關，本人從未利用職務向任何人收取一毛錢；相關的證據也都有提出，甚至還有不在場的證明，法院僅採信一人的單獨指述，且此人本身還有案件在調查中，信良深感遺憾，信良定當繼續上訴，捍衛自己的清白。」

郭信良在偵辦過程中主張無罪，也喊冤「絕對沒有收到半毛錢」。綽號「黑面」的郭信良是台南市安南區7連任的市議員，創下參選連7屆均第一高票當選的記錄，歷任南市議會第一位民進黨籍的副議長，上屆脫黨參選議長以無黨籍當選議長，本屆尋求連任議長失利，和有意爭取下屆台南市長的民進黨立委陳亭妃是長期的政治盟友。

台南市議會前議長郭信良涉嫌佃西重劃案索賄遭重判13年。圖／本報資料照片
台南市議會前議長郭信良涉嫌佃西重劃案索賄遭重判13年。圖／本報資料照片

民進黨 郭信良

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