影／涉佃西重劃區索賄遭重判13年 郭信良聲明上訴：絕對清白

台南市議會前議長郭信良涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地方法院今上午宣判，郭信良被重判13年，郭信良透過聲明表示，從未利用職務向任何人收取一毛錢，將上訴捍衛清白。

郭信良聲明如下：「信良絕對清白，此事絕對與本人無關，本人從未利用職務向任何人收取一毛錢；相關的證據也都有提出，甚至還有不在場的證明，法院僅採信一人的單獨指述，且此人本身還有案件在調查中，信良深感遺憾，信良定當繼續上訴，捍衛自己的清白。」