台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，兩人主張無罪，郭信良喊冤「絕對沒有收到半毛錢」，高進見自陳難以承受外界壓力而落淚，檢方建請郭求處15年重刑，台南地方法院今上午宣判，郭信良判13年、高進見9年及教唆偽證6月、廖堅志免刑。

檢方指出，郭信良明知高進見並未與廠商廖堅志簽立買賣契約，且未曾支出一分一毫，仍對廖稱「口頭契約也是契約」，郭信良則利用其議長權勢，藉詞向廖強行索要高額款項，因致廖難以反抗，受迫無奈而只能將1300萬元鉅款雙手奉上。

檢方表示，審理中過程中，廖已證稱郭信良以「地價重審、訴訟、行政緩登」的字眼，向他傳達恐有不利結果，廖自由意志顯然受到巨大壓迫，因而無奈交付鉅款。

郭律師團以郭的手機基地台，指2021年6月8日檢方指控郭參與第二次協商，但基地台顯示，郭並不在場。律師認為藉勢藉端勒索財物，需恫嚇、脅迫，令被害人心生畏懼，但在本案均不成立，郭至多也是基於協助身分，出具對高與廖土地買賣糾紛的和解金計算的意見，未料公親變事主。

高的律師說，不動產買責契約為諾成契約，不以書面契約為要，高概括承攬該口頭契約，主觀上認定該土地契約已成立。廖找上有10多年友人蔡連博約6月7日第一次見面，依廖、蔡2人交情，若廖遭恐嚇勒索，也會跟蔡講才對，何況廖是商人，廖的證詞可信性令人質疑。

檢方起訴指出，郭信良前擔任台南市議會第3屆議長，並於2022年底當選第4屆議員迄今；高進見於同年底連任安南區佃西里第4屆里長迄今；廖堅志則是土地重劃業務立城顧問公司、立埕顧問公司及立埕營造公司負責人。

廖於2018年間投資開發佃西重劃案，郭及高竟共同基於藉勢藉端勒索財物及對於職務上行為收受賄賂犯意聯絡，要求廖給付1300萬元利潤。郭及高於收受款項後，向都發局及地政承辦人員請託或施壓，使1274等地號土地得提早於2022年5月23日完成土地登記。

檢方指出，橋頭地檢署檢察官於去年5月3日針對佃西重劃案對廖執行搜索後，高進見基於教唆偽證犯意，要求高勝元、郭禮盛、黃守輝、黃育信接受檢調調查時，必須表示有集資買地及收受所分配和解金，掩飾高進見取得1300萬元流向。