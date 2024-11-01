快訊

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

袖手旁觀！黎巴嫩軍和聯合國部隊為何不插手以色列進攻

缺什麼偷什麼...台南67歲男一周犯下13起竊案 這次押起來了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南67歲李姓男子居無定所，隨意竊取他人財物，並將竊取物品變賣或自用維生，台南市警四分局育平派出所前天循線逮捕正在竊取路旁機車的李男，經清查，他一周內在安平區犯下至少13起竊盜案，從腳踏車到路旁盆栽、停車立牌也難逃其手。昨經檢方聲請預防性羈押獲准。

台南安平區近期發生多起竊案，經查發現李男涉有重嫌，平日在安平區遊蕩，缺什麼偷什麼，肆意竊取周遭物品。

警方調查，他短短一周內已在安平區犯下至少13起竊盜案件，包括腳踏車、機車零件及各類日常用品，甚至連路旁的盆栽和停車立牌也難逃其手。警方接案後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李的行蹤。

警方前天循線當場逮獲李正在竊取路旁機車的物品，依竊盜罪現行犯將他逮捕後移送台南地檢署偵辦，因他多次犯罪後仍不思悔改，有反覆實施同一犯罪之虞，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押，法官裁定羈押。

台南市警四分局育平派出所前天循線當場逮獲李男正在竊取路旁機車的物品，依竊盜罪現行犯將他逮捕。圖／讀者提供
台南市警四分局育平派出所前天循線當場逮獲李男正在竊取路旁機車的物品，依竊盜罪現行犯將他逮捕。圖／讀者提供
警方據報後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李男涉有重嫌，行竊過程也被周邊監視器拍個正著。圖／讀者提供
警方據報後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李男涉有重嫌，行竊過程也被周邊監視器拍個正著。圖／讀者提供

台南 盆栽 竊盜

延伸閱讀

南市大貨車擦撞腳踏車 8旬老婦卡輪下無生命跡象急送醫

港罪案上升 首季爆竊案增5成 港警將派無人機加強巡邏

民眾黨不滿竊案遭受三度傷害 北市警察局做球給議員殺

雙方說法不一…苗博雅質疑白營遭竊案撲朔迷離 警：破案有先知會

相關新聞

超思案關鍵 吳諭非訊後300萬交保

超思進口蛋弊案關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭非，原滯留日本未歸，前天終於搭機返國接受調查，檢方訊後以三百萬元交保，限...

吸金案被告 連遇司法黃牛遭詐逾千萬

網紅「青青」邱姓前夫等人前年被控吸金，邱涉誆稱可「行賄司法單位」，騙走同團被告許姓操盤手上千萬元，許委任歐陽姓律師也涉嫌...

檢批黃牛 增加司法誤解

台中地檢署檢察官吳育峰偵辦司法黃牛案，查出歐陽姓律師涉嫌獅子大開口收兩百萬元律師費，他感慨有司法官辦案失去健康、病逝，努...

缺什麼偷什麼...台南67歲男一周犯下13起竊案 這次押起來了

台南67歲李姓男子居無定所，隨意竊取他人財物，並將竊取物品變賣或自用維生，台南市警四分局育平派出所前天循線逮捕正在竊取路...

收到教召訊息卻不理不睬 後備軍人判60天

桃園市陳姓男子去年7月間，應前往龍潭區高原路小潘潘露營區報到，參加5天教育召集，但他收到訊息卻不理不睬，逾應召期限2日以...

去年颱風吹落大樓外牆 磁磚雨砸車判賠14萬

中颱杜蘇芮去年7月影響台灣，孫姓女子將汽車停在左營區文萊路一棟大樓下方，因颱風吹落大樓外牆，被「磁磚雨」砸車，她認為管委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。