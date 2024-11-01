缺什麼偷什麼...台南67歲男一周犯下13起竊案 這次押起來了

台南67歲李姓男子居無定所，隨意竊取他人財物，並將竊取物品變賣或自用維生，台南市警四分局育平派出所前天循線逮捕正在竊取路旁機車的李男，經清查，他一周內在安平區犯下至少13起竊盜案，從腳踏車到路旁盆栽、停車立牌也難逃其手。昨經檢方聲請預防性羈押獲准。

台南安平區近期發生多起竊案，經查發現李男涉有重嫌，平日在安平區遊蕩，缺什麼偷什麼，肆意竊取周遭物品。

警方調查，他短短一周內已在安平區犯下至少13起竊盜案件，包括腳踏車、機車零件及各類日常用品，甚至連路旁的盆栽和停車立牌也難逃其手。警方接案後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李的行蹤。