缺什麼偷什麼...台南67歲男一周犯下13起竊案 這次押起來了
台南67歲李姓男子居無定所，隨意竊取他人財物，並將竊取物品變賣或自用維生，台南市警四分局育平派出所前天循線逮捕正在竊取路旁機車的李男，經清查，他一周內在安平區犯下至少13起竊盜案，從腳踏車到路旁盆栽、停車立牌也難逃其手。昨經檢方聲請預防性羈押獲准。
台南安平區近期發生多起竊案，經查發現李男涉有重嫌，平日在安平區遊蕩，缺什麼偷什麼，肆意竊取周遭物品。
警方調查，他短短一周內已在安平區犯下至少13起竊盜案件，包括腳踏車、機車零件及各類日常用品，甚至連路旁的盆栽和停車立牌也難逃其手。警方接案後，迅速擴大調閱監視畫面，最終鎖定李的行蹤。
警方前天循線當場逮獲李正在竊取路旁機車的物品，依竊盜罪現行犯將他逮捕後移送台南地檢署偵辦，因他多次犯罪後仍不思悔改，有反覆實施同一犯罪之虞，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押，法官裁定羈押。
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