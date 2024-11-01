他讓初識少女「轉大人」挨告 幸獲不追究可緩刑
原民青年透過交友App認識配對成功少女，雙方網聊沒幾次，急著見面帶回家，5天內2度相約共滾了4次床單，後遭少女家屬提告，桃園地院審結，依2次對14歲女子性交罪，應執行徒刑5月，緩刑2年付保護管束，並提供80小時義務勞務，可上訴。
犯罪事實指出，20歲原民青年於2023年6月下旬，透過交友軟體「探探」，與未成年少女相識，明知少女尚未年滿16歲，仍基於對14歲以上女子為性交犯意，分別於同年7月3日、同年7月7日上午，在他位於桃園市住處，未違反少女意願，發生性交行為各2次。經少女告知其姊及母親，由社工陪同向桃園市婦幼警察隊報案。
警詢、檢方偵查中他均供稱，認識被害少女後，曾於7月間在其桃園住家與少女發生性交行為，但次數不記得；被害少女也證稱，曾向被告男子表明自己14歲，去年7月初到被告住家發生性行為，次數不記得。
法院開庭時，被告於準備程序時自白犯罪，合議庭裁定由受命法官獨任，經查被告無前科，年紀甚輕，素行尚可，因一時失慮觸法，犯後坦承犯行，堪認被告仍有改善可能，諭知緩刑2年，以啟自新，同時被告先前也無類似犯行，堪認此番所為屬偶發性犯罪。
法官審酌，被告陳男明知少女只有14歲，對於性知識及性自主能力均未臻成熟，仍與少女發生性行為，對少女身心健康與人格發展造成不良影響，念在被告犯後坦承犯行，態度尚可，雖有賠償意願，然因少女及其法定代理人未到庭而調解失敗，兼衡被告犯罪手段、情節、素行暨被告於警詢及法院自述智識程度、工作、無須扶養家人、被害少女及其法定代理人均無意追究被告責任等情狀，量處主文之刑，並定應執行刑。
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