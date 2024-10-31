收到教召訊息卻不理不睬 後備軍人判60天

桃園市陳姓男子去年7月間，應前往龍潭區高原路小潘潘露營區報到，參加5天教育召集，但他收到訊息卻不理不睬，逾應召期限2日以上遭桃園市後備指揮部函送，桃園地院審結，依妨害教育召集罪判2月，得易科6萬元罰金，可上訴。

犯罪事實指出，24歲陳男明知自己是後備軍人，2023年5月19日由其父在家接獲合法送達的教育召集令後，同年6月下旬即轉告陳男要參加教召，詎料，

原應於去年7月3日，依桃園市後備指揮部所核發召集符號112年度精誠甲字第230601號教育召集令，前往龍潭區的小潘潘露營區報到，陳男卻不參加而逾應召期限2日以上，未接受教召遭法辦。