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去年颱風吹落大樓外牆 磁磚雨砸車判賠14萬

聯合報／ 記者張議晨宋原彰／高雄報導

中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌，孫女汽車被大樓磁磚砸毀，成功討到賠償。本報資料照片
中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌，孫女汽車被大樓磁磚砸毀，成功討到賠償。本報資料照片
中颱杜蘇芮去年7月影響台灣，孫姓女子將汽車停在左營區文萊路一棟大樓下方，因颱風吹落大樓外牆，被「磁磚雨」砸車，她認為管委會未善盡外牆養護責任，求償18萬餘元修車費，法院審理後，認定管委會有疏失，判賠14萬3748元。

據工務局統計，高市有230棟5樓以下私有建築物，外牆有剝落疑慮，6樓以上私有建築物188件，另有18件公有建物、48件學校校舍。工務局說明，若建物外牆磁磚剝落造成傷人、傷車輛事件，依法可處以所有權人6萬至30萬罰鍰。政府對老舊大樓修繕或都更整維都有相關補助，民眾可以善用。

建管處說，針對老舊大樓修繕，每棟最高可補助5千元，今年另針對2009年前取得使用執照的6樓以上建物給予最高15萬補助，已核准7案，補助39萬。都發局另有都更整維計畫可申請，每平方公尺最高補助1500元。

去年杜蘇芮颱風來襲時，孫姓女子將車停在左營區文萊路一棟大樓下方，颱風離開後取車，卻發現遭磁磚雨砸毀，送修含鈑金、烤漆共花18萬2664元，她不滿大樓管委會未善盡外牆養護責任，提告索賠。橋頭簡易庭審理時，管委會稱孫女舉證的照片，汽車已移動過，不能證明被他們的大樓外牆磁磚砸毀。不過法官檢視照片認為，孫女拍攝位置離大樓不遠，車上附著的碎片也與大樓磁磚顏色相符，認定管委會有疏失，進而判賠。

杜蘇芮颱風 管委會

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