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超思案關鍵 吳諭非訊後300萬交保

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北報導

超思進口蛋弊案關鍵人物吳諭非（中），前天主動從日本返國接受調查，檢方訊後以三百萬元交保，限制出境出海並實施科技設備監控。記者胡經周／攝影
超思進口蛋弊案關鍵人物吳諭非（中），前天主動從日本返國接受調查，檢方訊後以三百萬元交保，限制出境出海並實施科技設備監控。記者胡經周／攝影
超思進口蛋弊案關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭非，原滯留日本未歸，前天終於搭機返國接受調查，檢方訊後以三百萬元交保，限制出境出海並實施科技設備監控。據了解，檢調是透過吳諭非舅舅、調查局前經濟犯罪防制處長秦台生出面勸說，讓吳諭非主動返台。

吳諭非抵達機場時，除攜帶簡單行李，身上還有模擬偵訊的「教戰手冊」，上面臚列檢調可能會詢問如何與畜產會對接、浮報蛋價經過等關鍵問題，台北市調處人員發現，當場將手冊查扣。

據了解，吳諭非會願意返台關鍵原因有二，一是親情喊話，二是檢方凍結她在銀行帳戶資產。秦語喬胞弟秦台生，早年在台北市調查處擔任機動站主任，辦案人員透過秦台生出面聯繫，讓吳諭非態度軟化，同意返台接受舅舅「老東家」調查。

二○二二年國內雞蛋荒，農業部專案進口國外雞蛋，尋找貿易商配合採購，吳諭非請母親秦語喬成立超思公司，一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，辦理雞蛋進口作業，檢方上月搜索約談秦語喬到案，訊後二○○萬元交保、限制出境。

據調查，吳諭非持不實資料向畜產會高報進口雞蛋價，估算犯罪所得六九二二萬二五○○元，令辦案人員訝異的是，這筆錢經畜產會匯入吳諭非可掌控帳戶，迄今分文未動。檢方已聲請法院裁定核准扣押超思、吳諭非銀行帳戶，扣押金額已達足額。

檢調詢問吳諭非如何以「一條龍」方式詐領款項？為何款項未支用等，吳諭非皆以「不知道」、「不記得」、「再想一下」帶過，態度不配合，檢調研判背後有高人指點，決定擇日再約談。

吳諭非不僅準備「教戰手冊」，委任律師劉上銘來頭也不小，打過游姓富少飆車害死兩命案、震驚社會媽媽嘴命案等官司，也是「寶林茶室食物中毒案負責人黎仿軒辯護人。

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