刑法墮胎罪罰金 法務部預告修法調高

法務部預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者，從新台幣3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。

法務部說明，墮胎罪並非處罰所有墮胎行為，而是在兼顧懷孕婦女身體自主權及對胎兒生命權之保護前提下，於合乎優生保健法等相關規定之情形時，懷孕婦女仍得合法進行人工流產。

現行刑法第288條規定，懷胎婦女服藥或以他法墮胎者，處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。懷胎婦女聽從他人墮胎者，亦同。因疾病或其他防止生命上危險之必要，而犯前二項之罪者，免除其刑。

法務部指出，考量墮胎乃非定式犯罪，對已製造不受容許的法益影響風險者，即成立犯罪，故本罪構成行為並無任何違犯方式之限定，所以刪除第一項有關「服藥或以他法」等構成要件，以資明確。

法務部表示，第一項罰金刑已不符時宜，為使刑法各罪罰金級距一致，所以調整罰金刑，將第一項的3000元修正提高為8萬元。

法務部說，對於懷孕婦女在優生保健法所規定情形以外的情形，例如有因疾病或防止生命上危險的必要而墮胎或聽從他人墮胎者，性質上應屬類似於緊急避難之阻卻違法事由不罰，而非免除其刑。法務部擬修正第3項規定，符合刑罰理論。

現行刑法第290條規定，意圖營利，而犯墮胎罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金。因而致婦女於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金。

法務部認為，本條罰金刑已不符時宜，為使本法各罪罰金數額級距一致，所以調整罰金刑，將第一項的「1萬5000元」修正提高為「50萬元」；第二項前段及後段之罰金刑分別修正提高為「200萬元」及「100萬元」。