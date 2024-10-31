台鹽綠能案聲押陳啟昱等5人 台南地院因颱風順延明天更裁

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成功，發回地院更裁，台南地院原定今開庭，因康芮颱風來襲。院方決定順延至明天上午11時審理。

台南地院指出，因康芮颱風來襲，台南市宣布今日停止上班，考量氣象局發布颱風強度、雨勢、風勢等資訊，承辦股法官慮及當事人、辯護人及檢察官到院的生命身體安全，及確保程序的合法性，斟酌再三，決定台塩綠能案件羈押訊問庭，順延至明天上午11時進行，避免相關人員承受高度風險。

南檢22日指揮調查局搜索台綠總公司等10多處，訊後依證交法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪嫌，對陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技負責人蘇俊仁、晁暘開發負責人戴妤倩共5人聲押禁見。

台南地院聲押庭認為，台鹽綠能雖是台鹽轉投資成立的公司，但兩家公司應分別屬獨立公司法人，台綠並非證券交易法中所稱已發行有價證券公司，且檢方也未具體指出台綠不合哪些營業常規，不符合證券交易法。

檢方25日提抗告指出，陳啟昱、蘇坤煌犯案時分別為台鹽實業公司董事及經理人身分，而台鹽與台綠是上市公司與子公司關係，台鹽具實質控制權，且陳啟昱等人為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司、及主導成立台綠公司，進而以台綠名義作不合營業常規及不利益的交易。