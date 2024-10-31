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清大女研究生遭撞腦出血 智商剩81獲判賠281萬元
就讀清華大學藝術設計研究所的陳姓女研究生，2021年騎機車要變換到內側車道待轉，遭賴姓男子開租賃車撞上，造成她腦出血、腰椎骨折等嚴重傷勢，甚至智商僅剩81，連記憶力都出現缺陷，求償6百多萬元，不過新竹地院裁定雙方都有過失，最終判賴男需賠女研究生281萬元。
法官指出，2021年6月14日下午事發當下，女研究生騎乘機車行駛至新竹市林森路與某巷道交岔路口，並未依道交規則在路口前30公尺打方向燈就換入內側車道待轉，但賴男駕駛租賃車在內側直行，在女研究生切入內側時仍距離5條白虛線，若賴男有充分注意車前狀況，應該有足夠距離煞停或閃避，因此雙方都有過失，女研究生與賴男應分別負3成及7成肇責。
被撞的女研究生主張，她不僅腦出血，就連顏面四肢都多處擦挫傷、腰椎骨折，甚至出現尿崩症、腦神經麻痺、牙齒也被撞斷，腦傷治療後WAIS測驗智商僅81分，語文理解、工作記憶、處理速度能力落在中下程度，還有記憶力缺損問題。
她要求賴男應賠償675萬元，包含近百萬元醫療費、醫美除疤、修復牙齒，及5百多萬元的勞動力減損補償。不過賴男認為，女研究生才是肇事主因，還拿出事故鑑定意見書，認為他僅需負3成肇責，其餘7成都應由女研究生負責，希望法官駁回女研究生訴求。
法官參照雙方提交證據，認為仍是賴男過失情節較大，再依據女研究生求償請求，判女研究生可請求的賠償金額為558萬元，不過因女研究生也需負3成肇責，因此558萬元需打7折，為391萬元，再扣除已經獲賠的強制險109萬元，最終裁定女研究生可向賴男求償281萬餘元。
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