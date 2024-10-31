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男急診室失控打傷3醫護還辯「打麻醉後斷片」 桃檢起訴求重量刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

涂姓男子今年3月某日凌晨因病痛掛急診，卻在治療過程中，情緒失控毆打3名護理師成傷，涂落網時否認，辯稱打麻醉後斷片記不得，桃園地檢署偵結，依違反醫療法起訴，由於涂男犯後態度惡劣，檢方建請從重量刑，以示懲戒。

起訴指出，家住中壢區的涂姓男子，今年3月15日凌晨4點多，因病前往中壢區延平路上的天晟醫院急診室就醫，治療過程中，疑因劇烈掙扎，遭陳姓、梁姓及邱姓醫師及護理師上前制止。

詎料，涂男情緒失控，連連對陳姓、梁姓及邱姓等醫護人員揮拳攻擊，造成陳姓受有右胸、右手臂挫傷，梁姓受有左手臂挫傷，邱姓則有右胸、右臉頰挫傷等傷害，以強暴方式妨害3名醫護人員執行醫療業務，但醫護人員未向涂男提告傷害。

涂男於警詢及檢方偵查中，承認案發當天凌晨有到天晟醫院掛急診，但他矢口否認打傷醫護人員，並以「我當時打麻醉，已經不記得，只知道好幾個人來壓制我」等語辯稱，不過陳姓等醫護人員指證歷歷。

檢方認為，被告涂男所為涉犯醫療法106條3項以強暴方式妨害依恃人員執行醫療業務罪嫌，審酌涂男以強暴手段妨害陳姓、梁姓及邱姓被害人執行醫療業務，更使3名醫護人員因此受傷，嚴重破壞醫病關係，打擊第一線醫療從業人員的士氣，於犯後毫無悔意，否認有打傷醫護人員，顯見他對於所犯未有反省及道歉之意，犯後態度惡劣，所為實應嚴懲，建請從重量刑。

涂男今年3月間凌晨因故到中壢天晟醫院掛急診，卻於治療過程中打傷3名醫護人員遭起訴。圖／聯合報系資料庫
涂男今年3月間凌晨因故到中壢天晟醫院掛急診，卻於治療過程中打傷3名醫護人員遭起訴。圖／聯合報系資料庫

失控 護理師 醫護人員

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