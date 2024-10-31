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上櫃協禧遭爆內線交易 檢調約談15人、董座黃瑞益百萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

上櫃公司協禧電機董座黃瑞益遭舉報涉嫌內線交易，先前宣布重訊稱為激勵員工，將買回庫藏股轉讓員工，卻涉嫌透過親友人頭違法買賣股票，不法獲利上百萬，檢調昨搜索協禧公司、黃瑞益辦公處及住家等37處，約談黃等15人，全案調查中。

據悉，協禧公司2020年3月宣布重大訊息，包含董事會決議，為激勵員工向心力，將買回庫藏股3000張轉讓給員工，不料後續卻遭舉報，黃涉嫌利用親友人頭不法買賣協禧股票，不法所得上百萬。

台北地檢署昨指揮調查局基隆市調站搜索協禧公司、黃瑞益辦公處及住處等37處，約談黃等15人到案說明，昨夜將黃移送北檢複訊，檢方訊後依證券交易法內線交易罪嫌令黃100萬元交保，限制出境出海及住居，另有4名黃瑞益親友10萬至20萬元交保，全案仍調查中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內線交易 基隆

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