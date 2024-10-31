台中狠保母虐死1歲女童...家長痛「心被掏空」 判9年3月、賠740萬
台中清水區保母蔡琪婷痛毆1歲大姚姓女童「小桃子」釀顱內出血死亡，法院刑事一、二審都依傷害致死等罪判她9年3月；姚的父母再提民事一共對蔡女求償1039萬多元，民事庭審理後判蔡女應給付姚的父母740萬元，可上訴。
台中地檢2022年11月9日獲報女童有受虐性腦傷，認定蔡女是主要照顧者涉有重嫌，拘提後聲押獲准，女童至同年12月2日傷重死亡。檢方查出，蔡女曾獨留女童在家，自己外出替寵物美容、買午餐，案發後立刻刪除監視器畫面滅證。
全案經台中地院國民法庭審理，當時蔡女否認犯行，辯稱她有3名子女、房貸壓力，沒有傷害女童斷送工作的動機，主張無罪。
當時姚童父親沈痛說，自己是職業軍人在空軍服役，很珍惜休假回家陪女兒時間，案發後一直強撐著自己無處宣洩，幸福一家三口就這樣破滅，要凶手面對嚴厲刑責。「保母就是殺人凶手！」姚童母親也當庭怒斥，表示身心都被掏空了，陰影一輩子都不會好，拜託法官判最重之刑。
台中地院國民法庭考量蔡女對女童傷害程度，僅就私自外出、獨留兒童在家部分跟家屬形式上表達歉意，但仍認為若透過較長徒刑，輔以教化深入反省，學習控制情緒，尙非無改過遷善可能，依依成年人故意對兒童犯傷害罪、傷害致死罪，各判蔡女3月、9年，上訴二審駁回。
姚的父母再提民事求償，包括醫療、喪葬、扶養費及精神撫慰金等，主張蔡女應各給付姚父、姚母各568萬7050元、470萬7830元，一共求償1039萬4880元；蔡女抗辯稱，她對傷害女童致死行為，及醫療、殯葬費不爭執，但認為扶養費過高。
民事庭認為，姚父母求償醫療、喪葬等都有依據，另根據年齡計算扶養費，認姚母求償209萬元為適當，而姚父為職業軍人擔任士官長，綜合計算後應以61萬元為適當，另考量2人痛失愛女，精神撫慰金各以200萬元適當，一共判蔡女應給付姚父母740萬6795元。
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