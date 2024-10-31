離婚9個月後前夫跟新歡生1女 排卵期差5天…前妻吞敗

高雄某獸醫院長和潘姓妻子離婚後不到一年，就跟賴姓女子生下1女，前妻潘女不滿，懷疑賴女早趁她未離婚前就介入婚姻，提告求償50萬元，法官審理時，回推賴女排卵期，認為賴女應是在院長離婚5天後才發生性行為，判潘女敗訴。

院長與潘女2012年6月結婚，婚後兩人育有2子，兩人婚後10年因感情不睦，於前年9月12日離婚，但潘女發現，院長跟她離婚後隔年5月，就與賴姓女子生下1女。

潘女懷疑賴女早就介入她們感情，果真在前夫的臉書貼文中，發現賴女按讚及留言的足跡，認定她就是破壞夫妻兩人的第三者，怒向賴女提告求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，賴女坦承與獸醫院長交往並懷孕生女，但辯稱是在兩人離婚後才互吐心意。院長則稱是離婚後才跟賴女交往，並非離婚前出軌。

法官計算賴女懷孕期程，賴女在2023年5月27日分娩，而賴懷胎天數為266天，回推賴女月經週期為2022年9月3日至10日，排卵期為9月17日，合理發生性關係應為9月17日以後。