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代女富商攜回日幣2億流向不清 騙扁小子被判返還新台幣2321萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

男子黃琪曾佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪。2018年間，他假冒國泰千金而結識劉姓女商人，隔年6月起劉女委由他陸續將日幣2億多萬元自日本攜回國內，流向不清引發糾紛，劉女憤而提告，黃辯稱已用抵償其借款、代墊款等，台南地院判他應給付劉女新台幣2321萬元。

劉女主張，2019年6月起委由黃自日本將她所有日幣以原幣方式攜回國內，黃本人或另委任蘇姓友人自日本攜回國內，共計日幣2億2800萬元，與黃、蘇之間成立委任、複委任關係，請求返還日幣2億2800萬元。

劉女及律師認為，若2人否認雙方存有委任關係，因2人於日本取得其所有的日幣，2人無法律上原因而得保有，自屬不當得利，她也得依不當得利請求2人返還。她提告請求返還一部分日幣1億元，並依起訴時匯率折合為新台幣2321萬元。

黃辯稱，他為劉女攜帶日幣現鈔入境是順手為之，雙方並未成立委任關係；縱認雙方成立委任關係，惟2019年6月21日攜帶入境日幣1億元，一部分是抵償同年月20日劉女向他借款新台幣1千萬元，所餘已折合新台幣1880萬元，在同年7月28日交付給劉女。

他主張，由他經手該筆日幣，一部分抵償積欠他借款、代墊款，一部分依劉女指示轉交第3人、一部分以現金或提存方式交付給劉女，劉女已無請求的權利。

蘇抗辯，他於2019年6月21日、同年10月26日及2020年2月16日自日本攜帶日幣1億元、日幣2千萬元及日幣2700萬元回國交給黃，總金額為日幣1億4700萬元，非劉女主張日幣數額，且他所是基於與黃間情誼而為之，與劉女間並無複委任關係。他所攜帶入境日幣均已交付黃，也無任何利益，自無不當得利可言。

台南地院指出，2019年6月20日黃交付劉女款項數額、目的為何？究竟黃主張借貸，抑或清償？或其他目的給付？縱黃確有借款給劉女，該借款是以新台幣為之，則劉女也以新台幣償還，才符常情，以委由黃攜帶入境日幣現鈔清償，還需要確認匯率折算，有匯差產生，再者劉女既委任黃以日幣現鈔攜帶入境，黃依約定應交付日幣現鈔給劉女，而黃卻將所餘日幣現鈔再折算成新台幣交付給劉女，顯與委任內容不符，且多此一舉。

台南地院認為，劉女主張依她與黃間委任法律關係，一部請求日幣1億元折合新台幣2321萬元，為有理由，應予准許。至於蘇固有經手日幣1億4700萬元現鈔，惟基於他與黃委任關係而管領，非基於劉女給付，自無劉女主張不當得利存在。

劉姓女富商提告請求黃琪（本名黃照岡）返還日幣1億元勝訴，台南地院判黃應給付劉女新台幣2321萬元，可上訴。圖／本報資料照
劉姓女富商提告請求黃琪（本名黃照岡）返還日幣1億元勝訴，台南地院判黃應給付劉女新台幣2321萬元，可上訴。圖／本報資料照

台南 台幣 日本

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