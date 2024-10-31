隘寮溪種鳳梨遭罰9萬沒錢繳 父代兒出面繳清

屏東縣高樹鄉一名男子未經許可在隘寮溪河川區域內公有地種鳳梨，2019年及2020年間二度被經濟部水利署第七河川局查獲並裁罰9萬元，義務人收到公文後遲未繳納，繳不出來，全案送至行政執行署屏東分署執行，最後由男子父親代為繳清。

屏東分署受理，曾經扣押男子存款，但僅執行到幾千元，另多次發公文催繳，並通知義務人到場報告財產狀況，男子稱打零工維生，工資不固定，對於這筆罰款實在無能為力。

屏東分署指出，河川地種植作物會妨礙水流，影響居住安全，執行人員日前親至義務人戶籍地現場訪查催繳，男子父親陳稱義務人長年在外工作不在家，會設法協助及轉達。

後來義務人父親至河川局詢問瞭解狀況後，在河川局承辦人的陪同下，親至分署把兒子剩下的8萬多元罰單一口氣繳清，經由分署書記官及執行員鍥而不捨的努力，收回這筆呆帳。

屏東分署指出，水利法規定在河川區域內種植作物應經主管機關許可，違者可處2萬5000元以上50萬元以下罰鍰。