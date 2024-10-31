拚命辦案仍被國人誤解 檢察官嘆：黃牛詆毀司法信譽

台中地檢署偵辦司法黃牛案，查出1名歐陽姓律師涉嫌稱可疏通關係，獅子大開口許姓被害人收200萬元律師費；承辦檢察官吳昇峰有感而發，直言有司法官辦案失去健康、病逝，努力未獲民眾信賴，黃牛詆毀司法信譽，更是釀國人對司法誤解原因，依詐欺罪嫌起訴這名律師。

全案因網紅青青的邱姓前夫2022年涉投資吸金，同案被告許姓操盤手急於脫身向邱尋求庇護，邱竟佯稱「已找人關說、行賄司法，可讓你減刑或免除刑責。」狠騙許1100萬元；另許委任1名歐陽姓律師，對方自稱認識調查局、暗示可疏通司法人員，開口要200萬元律師費。

中檢以邱、歐陽均涉嫌詐欺起訴2人，檢察官吳昇峰也在最後科刑建議直言，大部分法官、檢調人員辦案身負責任榮譽及使命感，辦案常絞盡腦汁、挑燈夜戰，有檢調未盡責以致難兼顧家庭、生活甚至健康，有人因此患重病、英年早逝。

吳更感嘆，絕大部分法官、檢調的努力，至今未獲大部分民眾普遍信賴及高度肯定，除司法長期和社會缺乏溝通、對話管道，造成大眾對司法「不解」進一步產生「誤解」。

他也說「司法黃牛」不惜以詆毀司法、檢調人員名譽，從中詐騙當事人，這也是國人對司法誤解、難以信賴的原因之一，更造成司法人員戮力從公點滴付出累積的司法信譽化為烏有，讓司法人員蒙受「檢調看人辦案」、「有錢判生、無錢判死」的不白之冤。