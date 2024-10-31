訴狀都複製貼上...律師淪司法黃牛 開口要200萬涉詐欺

台中地檢署偵辦司法黃牛案，查出1名歐陽姓律師受許姓男子委任開口200萬元律師費，其中僅陪偵6次就要價130萬元，歐陽還稱「要不是我們調查局有認識的人，你早就被抓走了」，該律師否認詐騙辯稱是民事糾紛，檢方不採信依詐欺罪嫌起訴他。

全案起因於，網紅青青的邱姓前夫等人2022年被控投資吸金，同團被告許姓操盤手急於脫身向邱尋求庇護，邱誆稱可「行賄司法單位」騙了許1100萬元。許另委任歐陽姓律師辯護，付了200萬元律師費不滿服務品質，認為開價過高才知受騙。

全案經台中地檢署檢察官吳昇峰偵辦，查出許男2022年9月8日質疑律師費過高，歐陽回他「我講明白的，要不是我們調查局有認識的人，你早就被抓走了」、「要靠關係的東西不是免費的」、「為何你當時沒一起被抓走，你有想過嗎？」暗示許赴台南市調處自首時未遭羈押，是他疏通關係。

許男也控訴，歐陽說要給調查局的錢不能寫在收費表上，所以才收這麼高，還說半夜律師出去要收很高的錢，但寫的書狀多為「複製貼上」，速度拖拖拉拉，文件幾乎沒處理，送出也沒回報。

歐陽矢口否認詐欺，辯稱無法控制司法人員作為，他要表明的是自己前置作業有努力，許才有辦法在外面，他在南部無任何司法人脈，向許說那些話是表達自己盡心盡力。

檢方依歐陽受委任費用清單，發現他僅以告訴代理人身分，陪許去霧峰分局1次、台南市調查處2次，說明許另案遭擄並擬說明稿，竟收費高達50萬元；另陪許男女友去霧峰、台中第六及台南佳里分局各1次說明同案情，及和豐原分局聯絡移轉案件，收費高達80萬元。

歐陽在檢調訊問也說，他一般案收費6萬元至10萬元，比較複雜10萬元以上，而他接許男涉嫌銀行法部分，因僅處理自首才開較低的12萬元。檢方認為，反觀他陪偵6次，就收費高達130萬元，對比他工作量該筆律師費顯然不合理。