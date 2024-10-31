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網紅青青前夫誆「可行賄司法」 狠詐吸金案同夥1100萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網紅青青的邱姓前夫等人2022年被控投資吸金，同團被告許姓操盤手急於脫身向邱尋求庇護，邱竟誆稱可「行賄司法單位」騙了他1100萬元，連許委任的歐陽律師都涉嫌當司法黃牛，暗示可疏通檢調關係收他200萬元律師費，台中地檢依詐欺罪嫌起訴邱、歐陽2人。

台中地檢署2022年偵辦青青前夫邱男（32歲）、許姓操盤手等人吸金案，依銀行法起訴現由台中地院審理中。許男面臨投資人集體告發又曾遭擄走，急欲擺平官司且害怕入獄，就向前案共同被告邱男尋求庇護。

邱竟佯稱「已找有力人士關說、行賄司法單位，可讓你減刑或免除刑責。」還瞎扯「可以對到王金平」、「天道開始放了」，並說「你放心，你的司法不會有事的」，許信以為真2022年2月26日拿了300萬元現金給邱。

邱隔天卻說「對方收到了，但認為沒誠意」，許只好將先前預定豪宅設計規畫解約，再拿200萬元交付。邱食髓知味，持續以「檢調錢感覺不太能拖」、「中調也會下令拘提你」催對方繳更多過路費，許又向母親籌了600萬元交付，前後砸了1100萬元給邱。

另外，許男先前委任歐陽姓律師辯護，歐陽開口200萬元律師費，許賣掉名下賓士車支付，事後許解除委任，歐陽卻向他說「要不是他有認識調查局的人，你早被抓走」、「要靠關係的東西，都不是免費的。」暗示委任費過高，是因他疏通關係。

全案由台中地檢署檢察官吳昇峰偵辦，今年7月4日搜索邱、歐陽等住處。檢方訊時，邱男自白用話術騙許1100萬元。

歐陽矢口否認詐欺，辯稱有2筆較高的50萬元、80萬元，是他半夜犧牲睡眠做訴訟服務，如半夜赴警局、參加告訴人協調會，又該案複雜度極高，牽扯被害人廣，自己甚至遭威脅開槍才收200萬元，若許認為有不足也是民事糾紛非詐欺。

許男坦言，自己誤信邱能擺平官司才付1100萬元，歐陽跟他說的「打通關」是指需由他帶才能去台南市調處做筆錄、安全進出，這些靠關係的需要錢，更控訴歐陽收了他200萬元律師費，但寫的書狀多為「複製貼上」，速度拖拖拉拉，文件幾乎沒處理，送出也沒回報。

檢方偵結依詐欺罪嫌起訴邱男、歐陽姓律師。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

司法 律師 歐陽

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