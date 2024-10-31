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超思案關鍵角色首度曝光！ 吳諭非移送北檢複訊
台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，身為畜產會採購雞蛋案窗口的關鍵人物、超思負責人秦語喬的女兒吳諭非，原滯日未歸昨天終於從日本自行搭機返國接受調查。稍早她自台北市調處移送台北地檢署複訊時，手持神秘黃色牛皮紙袋，戴著太陽眼鏡及口罩遮擋面容，面對媒體提問不發一語。
與京華城案中，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜相比，吳女在全案身分雖同為被告，但她主動返台到案說明，且未遭檢方通緝，預計應不至於受到聲押的強制處分。
吳女在超思案中居於關鍵地位，因她疑似一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，在龐姓友人協助下，以「一條龍」模式與中央畜產會辦理雞蛋進口對接，進而引發整起超思案。
由於超思與吳女涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為6922萬2500元，為保全追徵日後犯罪所得，北檢日前已聲請法院裁定核准，扣押超思、吳女及涉案相關人等銀行帳戶，扣押金額已達足額，可確保日後法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。
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