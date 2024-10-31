超思案關鍵角色首度曝光！ 吳諭非移送北檢複訊

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，身為畜產會採購雞蛋案窗口的關鍵人物、超思負責人秦語喬的女兒吳諭非，原滯日未歸昨天終於從日本自行搭機返國接受調查。稍早她自台北市調處移送台北地檢署複訊時，手持神秘黃色牛皮紙袋，戴著太陽眼鏡及口罩遮擋面容，面對媒體提問不發一語。

與京華城案中，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜相比，吳女在全案身分雖同為被告，但她主動返台到案說明，且未遭檢方通緝，預計應不至於受到聲押的強制處分。

吳女在超思案中居於關鍵地位，因她疑似一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，在龐姓友人協助下，以「一條龍」模式與中央畜產會辦理雞蛋進口對接，進而引發整起超思案。