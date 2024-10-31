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超思案關鍵人物 檢漏夜偵訊秦語喬之女

聯合報／ 記者蔣永佑林銘翰蔡晉宇王聖藜／台北報導

超思負責人秦語喬女兒吳諭非，昨天下午從日本返國接受調查。記者胡經周／攝影
超思負責人秦語喬女兒吳諭非，昨天下午從日本返國接受調查。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，被視為畜產會採購雞蛋案窗口關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭非，先前滯日未歸，被喻為超思版「橘子」；吳女昨晚從日返國接受調查，漏夜偵訊中；北檢另完成全案六九二二萬餘元犯罪所得保全扣押程序。

北檢已證實，吳女身分為被告，但她長年居住日本，先前曾傳喚未到案。為釐清相關案情，檢調持續透過管道呼籲、策動，最後吳女終於同意自願返國接受調查。昨天下午她搭乘班機返國，由台北松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查局台北市調處將人帶回偵訊。

另外，超思與吳女涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為六九二二萬二五○○元，為保全追徵日後犯罪所得，北檢日前已聲請法院裁定核准，扣押超思、吳女及涉案相關人等銀行帳戶，扣押金額已達足額，可確保日後法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。

吳崢京華城案必起訴 又惹議

台北地檢署持續偵辦京華城案，民進黨發言人吳崢昨天斷言，檢方肯定會起訴，預測民眾黨會在二○二八年面臨分水嶺。

民眾黨發言人吳怡萱表示，吳崢先前才預測釋憲結果，一下當大法官，一下又當北檢發言人，完美演繹把手伸入司法，也不把民進黨主席賴清德叮嚀「少談京華城案」當一回事。吳崢無進一步回應。

檢方昨第五度提訊北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎。台北地方法院則提解民眾黨主席柯文哲，就延押庭限制閱卷開庭審查。

京華城案 吳崢 吳怡萱 朱亞虎 柯文哲 賴清德 超思

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