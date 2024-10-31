22年前后豐墜橋案再更二審 2人仍無罪

后豐大橋女師墜橋案昨天再更二審判無罪，被控殺人的王淇政、洪世緯與律師、平冤團體在法院外開記者會。記者陳宏睿／攝影 台中教師陳琪瑄廿二年前墜落后豐大橋身亡，男友王淇政和友人洪世緯被控殺人罪，一度判刑定讞，最高法院二○一八年開啟再審後改判無罪；昨天再更二審仍認定依科學證據、證人證述有瑕疵，判二人無罪，仍可上訴。

二○○二年十二月七日凌晨，陳琪瑄與王淇政、洪世緯在后豐大橋協調感情糾紛時墜橋，王姓證人證稱，曾在案發地五十公尺外見王、洪從橋上抬擲陳女作勢往橋下丟；王、洪始終否認涉案、通過測謊，仍被認定殺人，分別判十五年、十二年六月定讞。

律師二○一三年聲請再審，最高法院二○一八年以證人證詞前後不一，自為裁定再審；二○一九年台中高分院改判二人無罪，最高院二○二○年五月撤銷發回，二○二一年底再更審仍判無罪，最高院去年三月再發回；昨日再更二審宣判，仍以證人證述有瑕疵，輔以卷內其他科學證據，罪證不足判無罪。

王、洪二人昨與台灣冤獄平反協會等支持者到庭聽判，王抱著一歲幼子說，正在「努力重新走出一條路，把一個家完整起來」，此案雖尚未確定，「相信沒有比之前更糟的生活」，所有煎熬已經過了。

洪世緯說，案件歷經廿二年，謝謝律師、平冤團體「一路相挺」，還有家人同事的不離不棄。死者父親則透過犯罪被害人保護協會，轉達不願受訪。

義務律師團主張，此案二○○五年審理，從最高院開啟再審時間點起算，迄今六年八月九天，再審後已三次獲判無罪，應符合刑事妥速審判法第八條，不得再上訴。

但合議庭認為，此案二○二○、二○二三年發回更審，不符合妥速法條文規定「經最高法院三次以上的發回」，認定仍可上訴。