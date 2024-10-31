質疑大選作票 愛莉莎莎等全不起訴

網紅愛莉莎莎疑似不滿年初總統大選結果，在IG發文質疑作票，遭中選會告發涉嫌加重誹謗獲不起訴。圖／摘自YouTube 網紅愛莉莎莎、梁云菲、比特王、酷炫、勾惡等人，總統大選後在IG及YouTube上發文、轉貼及分享投開票所爭議影片，質疑作票，經網友轉發；中央選舉委員會提告愛莉莎莎等廿一人涉嫌加重誹謗，台北地檢署認定是可受公評合理評論，全部不起訴。

選前公開力挺民眾黨總統候選人柯文哲的愛莉莎莎，開票當晚在社群網站上發文，原只說「難過一天就好，明天開始要振作」，後來轉貼選務人員處理投開票作業過程影片，表示「作票才輸我真的無法喔」、「監票團隊傳來的，我輸得起但因為作票才輸我真的無法喔…原來投票箱內層都藏一堆票？」質疑選務人員記錯票數及未確實亮出選票等。

比特王、酷炫、勾惡等人，也紛紛發文表示「這不是作票！什麼是作票？」、「裁判、球證、旁證都是他的人我們怎麼跟他鬥？」，相關言論和影片再被網友接力轉傳，中選會認為上述網紅及網友涉嫌傳播假訊息而提告。

北檢調查，發現台灣事實查核中心查核內容，曾出現「主任管理員主動發現計票單誤植候選人票數」等內容，涉案網紅及民眾轉傳的監票影片中，也確實出現選務人員有未依照作業規定進行開票情形，這點連中選會代理人自己都承認。

檢察官認為，國家選務與公共利益極其相關，屬可受公評之事，縱使網紅為求節目效果，而以詼諧、揶揄、模仿等方式進行拍攝相關言論，批評內容較為尖酸激進，仍受憲法言論自由保障。