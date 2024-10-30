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欠勞保費近30萬不願繳 貸600萬買新漁船被查封才火速繳納

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，法務部行政執行署宜蘭分署查出貸款600萬元，購買漁船後正常繳款，前往新北市萬里漁港查封林的漁船。林男接到雇用的漁工通知，表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。

行政院長卓榮泰宣示「五打七安」政策，表示要強力打擊「黑、金、槍、毒、詐」，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安，守護安定公義的社會。

林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝

宜蘭分署今天表示，近期執行「五打七安」專案，其中「工安類」案件與移送機關勞動部勞工保險局合作加強執行。宜蘭縣林姓男子就因滯欠勞健保費用、就業安定費等，合計29萬多元未繳納，由勞保局移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署指出，先前多次催繳林男均置之不理，執行名下存款，未能完全清償欠款。分署持續追查林男財產狀況，近日查知林男名下多了1艘19.97噸的漁船，並以這艘漁船向漁會貸款600萬元後正常繳款，顯見有清償欠款能力。

宜蘭分署調閱林男漁船入出港紀錄，確認漁船日前停泊在萬里漁港後，29日上午會同勞保局、海巡署北部分署人員前往查封，確保公法債權實現。

執行查封時，船上有數名林男雇用的外籍勞工作業，見狀急忙聯繫林男。林男得知宜蘭分署已查封漁船，事後聯繫宜蘭分署，表明願意辦理分期繳納欠款。

宜蘭分署呼籲民眾享用國家健保福利政策，以及聘僱外籍移工福利，也應負起繳納健保費用及聘雇外籍移工相關費用責任。如確有經濟困難，可聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理，以免移送執行後遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產等，得不償失。

林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝
林男欠繳勞健保費及就業安定費29萬多元，行政執行署宜蘭分署查出他新購漁船，且正常繳納貸款，前往萬里漁港查封漁船後，林男表示將辦理分期繳納，免得生財工具被拍賣。記者邱瑞杰／翻攝

勞保 宜蘭 法務部

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