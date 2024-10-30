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連江縣首例酒駕致死案引議 警現地會勘加強執法

中央社／ 連江縣30日電

馬祖曹姓男子27日晚間涉酒駕撞死69歲李姓婦人，此案為全縣史上首件酒駕致死案，引起各界重視，要求改善道路標示等及盡速落實代駕。連江縣警察局今天會勘，並強調加強執法。

此例酒駕致死案，造成馬祖當地輿論一片譁然，連江縣長王忠銘更高度重視，要求改善肇事現場道路標示、路燈照明，並要求相關單位盡速會勘。多名民眾也在當地社群呼籲，應盡速落實夜間計程車與代駕服務，減少民眾酒後駕車風險。

連江縣政府警察局今天會同連江縣交通旅遊局，南竿鄉公所、台北市區監理所連江監理站等單位舉辦交通事故路段協調會與現地會勘，初步規劃於南竿鄉福澳村馬祖海巡隊新建工程現址附近道路設置科技執法及固定式測速照相等，加強此路段執法能量。

連江縣政府交通旅遊局科長陳秉樑於會中指出，肇事地點附近雖畫有行人穿越線，但周邊路燈照明能量不足，加上路段平緩，行人深夜行走時恐不易被駕駛人察覺，將參酌其他縣市經驗，研擬於行穿線附近設置感應式燈具等措施，提醒駕駛人同時，也能維護行人安全。

警察局主任秘書陳文彬表示，南竿警察所從28日起加強福澳路段路檢勤務密度，並針對轄內餐飲店家與卡拉OK等民眾易飲酒場所周邊列為重點路檢標的，加強執法取締酒駕期間，至少維持1週以上。

台北市區監理所連江監理站站長王敦濤接受中央社記者訪問指出，因馬祖無車隊，在監理站與連江縣計程車駕駛員職業工會協調後，於民國111年起即已建立夜間計程車與代駕制度，目前維持南竿鄉2間車行，合計2名計程車司機提供服務。

王敦濤說，代駕費用依照工會公布收費標準，每趟不限距離，日間費用為新台幣1000元，晚間8時起至隔日凌晨6時止的夜間費用為2500元。民眾須自行依照監理站公布的資訊，以電話連絡司機，並確認對方是否願意接單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 馬祖

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