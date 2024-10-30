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回來了！超思案採購關鍵人物 秦語喬之女吳諭非返台歸案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，關鍵人物、身為畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒吳諭非卻滯日未歸，北檢證實吳女，今天下午已從日本自動返國接受調查；檢方另已完成犯罪所得6922萬2500 元之保全扣押程序。

北檢表示，經透過管道持續策動吳女，吳女終於同意自願返國接受調查，今天下午吳女自動搭乘班機返國，自台北松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查局台北市調處帶回偵訊。

另外，超思與吳女涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得為6922萬2500 元，為保全追徵日後犯罪所得，北檢日前已聲請法院裁定核准扣押超思、吳女及涉案相關人等銀行帳戶，已達足額扣押，可確保日後法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。

北檢偵辦超思進口蛋案，關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭今天自日返台歸案。圖／聯合報系資料照片
北檢偵辦超思進口蛋案，關鍵人物、超思負責人秦語喬女兒吳諭今天自日返台歸案。圖／聯合報系資料照片

畜產會 超思 農業部

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