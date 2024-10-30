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彰化伸港小姊妹被撞相繼離世 彰檢：兩案一併偵辦

中央社／ 彰化30日電

彰化伸港鄉陳姓3姊弟車禍，姊妹倆分別於9月5日、10月29日離世，肇事蕭姓無照駕駛涉犯過失致死罪；彰檢日前諭知新台幣5萬元交保，今天再訊問蕭男，未來2案將一併偵辦。

陳姓3姊弟於2月22日傍晚放學回家途中，過路口時遭74歲蕭姓老翁無照駕駛撞擊，10歲姊姊被送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，但後來病況持續惡化，9月5日離世。

由彰化基督教醫院轉至漢銘基督教醫院進行後續照護的8歲妹妹，昏迷指數一直維持3，彰基今天指出，妹妹昨晚宣告不治，家屬盼低調處理後事。

彰化地方檢察署發布新聞稿，檢察官獲知妹妹逝世後，立即前往相驗並訊問相關人員；蕭姓被告日前經檢察官訊問後，認涉犯刑法過失致人於死罪嫌重大，已諭知以5萬元交保。

另外，檢察官已將此案件交通事故送鑑定，以釐清雙方肇事責任，未來2案將一併偵辦。

彰化地檢署檢察長張曉雯得知憾事發生後，已指示犯罪被害人保護協會台灣彰化分會人員前往關懷家屬，並提供含有犯罪被害人權益保障資訊及500元超商提貨券「溫馨暖暖包」給家屬；犯保彰化分會也已啟動法律服務，為家屬委任律師，協助進行法律上主張。

彰化縣伸港鄉3姊弟車禍，姊妹2人已分別在9月5日、10月29日離世，犯罪被害人保護協會台灣彰化分會人員30日前往關懷家屬，也啟動法律服務。圖／中央社
彰化縣伸港鄉3姊弟車禍，姊妹2人已分別在9月5日、10月29日離世，犯罪被害人保護協會台灣彰化分會人員30日前往關懷家屬，也啟動法律服務。圖／中央社

彰化 檢察官 車禍

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