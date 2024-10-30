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買回庫藏股爆內線交易 上櫃協禧董事長、人頭等15人遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃電腦設備廠協禧電機黃姓董事長，涉嫌在2020年3月間，公司買回庫藏股的利多消息前，於禁止交易期間，以親友等人頭帳戶提前買進公司股票再賣出，不法獲利數百萬元。台北地檢署今指揮調查局基隆市調查站，搜索黃姓董事長及人頭親友公司、住家共37個處所，全案依涉犯證券交易法內線交易罪偵辦中。

主攻電子散熱處理技術的協禧電機，除在亞洲、美洲成立研發中心及製造工廠，並進一步在世界各地擴充生產和研發基地，主力產品包括CPU散熱器、風鼓交直流向風扇等，均在市場上擁有獨家技術。

2020年3月間，協禧發布重大訊息，董事會決議買回庫藏股轉讓給員工，預定買回300萬股，買回區間價為10到24元，預計買回股份佔公司已發行股份比率達2.73%，金額耗資逾3億元，屬重大利多消息。

主攻電子散熱處理技術的協禧電機，黃姓董事長涉嫌內線交易遭被北檢約談。圖／聯合報系資料照片
主攻電子散熱處理技術的協禧電機，黃姓董事長涉嫌內線交易遭被北檢約談。圖／聯合報系資料照片

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