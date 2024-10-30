新竹婦闖馬路遭車撞 2人均依過失傷害罪判刑3月
張姓男子騎車沿新竹市鐵道路行駛時，沈姓婦人穿越車道，張男閃避不及碰撞，2人受傷送醫並互控過失傷害，新竹地方法院認為，2人均有責任，均依過失傷害罪判刑3月，可上訴。
判決書指出，沈姓婦人前年11月間於鐵道路行走，她要穿越馬路到對向，但未走行人穿越道，而是直接穿越車道，當時張姓男子正騎機車行駛路上，閃避不及撞上，造成2人均受傷。
判決書表示，張姓男子傷勢包含左肩、左膝、左手擦挫傷等，沈婦有頭部外傷併顱內出血、腹部挫傷併腹水、右小腿脛骨骨折等。
法官審酌，沈婦未依規定行走行人穿越道而逕行穿越道路，且行走於車道上並未靠邊行走，是肇事主因；張男騎車上路應要謹慎注意遵守交通規則，以維護用路人安全，但未注意車前狀況釀禍，為肇事次因。
法官表示，2人發生車禍碰撞且均有受傷，所為均屬不該，加上考量2人雖有和解意願，但因賠償金額差距過大而無法達成，均依過失傷害罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，可上訴。
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