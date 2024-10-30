五億高中生婚姻無效官司再開庭 賴母律師：判決將對他們有利

台中五億賴姓高中生案仍未落幕，刑事一審已依偽造文書判夏姓配偶1年6月，等同認定假結婚，賴的母親委由律師對夏男提民事婚姻無效之訴，台中地院民事今再開庭，賴母律師指出，承審法官異動今就爭點再次確認，因刑事已認定夏有罪，對日後民事有利。

賴母的律師王彥表示，本案因承審法官調動，今天再開一次言詞辯論，法官認為本案還有需要調查部分，因此今天沒有辯論終結，還會擇日繼續開庭，就證據調查部分釐清。

王彥說，有關賴家大房加入訴訟的聲請，之後會由法官下裁定，今天沒有答案，但就他們立場當然不希望有參加人，因為本案尚屬單純，但繼承應無關係，主要還是處理婚姻是有效的事實，應不需參加人，由法院去決定該婚姻是否有效。

王彥表示，本案判決前，法院就會先做出裁定，就是否允許有參加人，可能下次開庭前就會有決定。

他表示，本案爭點包括婚姻是否有效、證人簽名是否有效，有無結婚真意等，今天都是再次確認，有待法院日後繼續調查。

他也說，本案刑事部分已經非常明確指出，夏男、賴男的婚姻登記就是偽造文書，所以他們仍堅信這對他們訴訟有利。