台南33處魚塭、光電場倒廢土 檢方拍賣查扣曳引機及挖土機

許姓等3名業者涉嫌在台南安南、七股、善化等33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，許等3業者8月間涉嫌重大且有串滅證之虞遭裁押禁見，現場查扣挖土機及車輛。行政執行署台南分署受檢方囑託，訂於11月11日上午11時在環境保護局北區清潔隊保管場拍賣。

台南分署指出，受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，拍賣物品有5部營業貨運曳引車、1部自用曳引車1部、5部營業半拖車、1部自用半拖車及2部KOMATSU 200型挖土機，歡迎民眾到場競標。

台南分署表示，台南地檢署檢察官日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告等人供犯罪使用曳引車與半拖車及KOMATSU牌挖土機等機具，因查扣應沒收機具及車輛有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序。

而拍賣的曳引車年份，從1992到2022年都有，其中最新的車輛為達富，2022年份、12902CC，該車輛滯欠牌照稅1萬530元，燃料費9000元，合計金額1萬9530元。半拖車年份則從1994年到2006年。