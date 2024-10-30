台南33處魚塭、光電場倒廢土 檢方拍賣查扣曳引機及挖土機
許姓等3名業者涉嫌在台南安南、七股、善化等33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，許等3業者8月間涉嫌重大且有串滅證之虞遭裁押禁見，現場查扣挖土機及車輛。行政執行署台南分署受檢方囑託，訂於11月11日上午11時在環境保護局北區清潔隊保管場拍賣。
台南分署指出，受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，拍賣物品有5部營業貨運曳引車、1部自用曳引車1部、5部營業半拖車、1部自用半拖車及2部KOMATSU 200型挖土機，歡迎民眾到場競標。
台南分署表示，台南地檢署檢察官日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告等人供犯罪使用曳引車與半拖車及KOMATSU牌挖土機等機具，因查扣應沒收機具及車輛有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序。
而拍賣的曳引車年份，從1992到2022年都有，其中最新的車輛為達富，2022年份、12902CC，該車輛滯欠牌照稅1萬530元，燃料費9000元，合計金額1萬9530元。半拖車年份則從1994年到2006年。
台南分署指出，為提高民眾應買意願，訂於11月7日上午10時至10時30分在環保局北區清潔隊後方保管場（安南區本田路三段71號）拍賣場所開放觀覽。同時，台南分署提醒本次拍賣拍定人須當場以現金支付拍定價金及鑑定費用（每項1100元）。
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