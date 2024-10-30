快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

康芮走到哪裡了？颱風最新動態、即時路徑 4平台帶你掌握現況

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

聽新聞
0:00 / 0:00

警察不執行防詐勤務反而「自詐」加班費2241元 下場慘了…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警察局中山分局長安東路派出所前副所長李燏被控虛報加班時數詐領超勤加班費2241元，依詐欺取財、業務登載不實罪起訴。台北地院審理，李認罪，法官判他拘役90日，得易科罰9萬元，緩刑2年，向公庫支付3萬元。可上訴。

28歲的李燏2020年7月至2021年10月擔任長安東路所副所長，依長安東路所2021年9月12日「璨樹」颱風來襲颱風假的勤務分配，李應外出執勤，卻留在派出所內。

李燏涉假借職務上的權力機會，虛報不實加班時數9小時登載在工作紀錄簿上，致簽核人員誤信；李每小時加班費是249元，因此經辦人員核發9小時加班費2241元給李。

李燏偵查中稱，颱風當天確有外出值勤，不過，檢察官傳喚李的同仁作證，另調閱李的行動電話通聯資料，查出李除下午1時47分至2時45分許外，其餘的值勤時段其行動電話門號基地台所在位置，是在長安東路所內。

檢方認為，李燏詐得的不法所得雖然很少，但未依班表巡查「ATM防詐查緝熱點守望」勤務而申報加班費，有詐欺犯意。

檢方認為，李在工作紀錄簿虛捏事實，架空值勤警員在密集時間確實到場巡邏、進而嚇阻詐欺集團在熱點犯罪的良意，使民眾承擔遭詐財損的風險，也讓外界於檢討打擊詐欺犯罪時誤認規定有落實，將李起訴。

法院審理，李燏自白犯罪，法官認為，李詐得2241元實屬不該，考量他終能坦承犯行，依法判決。

台北市警中山分局。圖／聯合報系資料照片
台北市警中山分局。圖／聯合報系資料照片

加班費 詐欺 颱風假

延伸閱讀

影／颱風來襲...黑鳶在做什麼？屏科大鳥類生態研究室告訴你

高虹安詐11.6萬助理費判7年4月要上訴 高院下周一首開庭

追風計畫出動 颱風飛機1.3萬高空觀測康芮 5小時獲關鍵資料作警報運用

證交所限定版乖乖 趣味防詐

相關新聞

影／后豐墜橋案纏訟22年無罪 王淇政帶幼兒聽判：把家完整起來

台中教師陳琪瑄22年前墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被依殺人罪判刑確定，2019年再審獲無罪，最高...

質疑總統大選作票 中選會告網紅愛莉莎莎等21人均獲不起訴

今年初總統大選後，網紅愛莉莎莎疑似不滿選舉結果，在IG轉貼投開票所影片發文稱「作票才輸我真的無法喔」，並獲20名網友轉發...

警察不執行防詐勤務反而「自詐」加班費2241元 下場慘了…

台北市警察局中山分局長安東路派出所前副所長李燏被控虛報加班時數詐領超勤加班費2241元，依詐欺取財、業務登載不實罪起訴。...

台南33處魚塭、光電場倒廢土 檢方拍賣查扣曳引機及挖土機

許姓等3名業者涉嫌在台南安南、七股、善化等33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，許等3業者8月間涉嫌重大且有...

美國小開人在希臘卻要求匯款到台灣土銀 單身女差點被騙1萬美元

新北市鶯歌1名42歲單身女子，輕信交友軟體認識的「紐約珠寶店小開」，答應幫他匯款1萬美元到希臘周轉資金，卻被銀行員發現對...

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，有網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。