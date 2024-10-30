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美國小開人在希臘卻要求匯款到台灣土銀 單身女差點被騙1萬美元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市鶯歌1名42歲單身女子，輕信交友軟體認識的「紐約珠寶店小開」，答應幫他匯款1萬美元到希臘周轉資金，卻被銀行員發現對方指定的帳戶是台灣土地銀行，通報警方協助勸阻，防止女子被愛情騙子騙走台幣32萬元。

這名單身女子上個月透過交友軟體，認識自稱剛在紐約繼承父親珠寶店的男子，並接受追求，對方說他目前在希臘出差，過一陣子再到台灣相會，但希臘手機訊號不佳，無法操作網銀，希望先匯款1萬美元給他交易珠寶。

女子21日上午前往合作金庫辦理匯款，行員聽說她要匯錢到希臘，收款帳戶卻是台灣的土地銀行，直覺又是詐騙集團在搞鬼，通報警方協助處理。三峽警分局鶯歌分駐所警員張森趕抵銀行，詢問原委之後耐心規勸，女子才恍然大悟，同意封鎖對方的Line。

三峽警分局表示，愛情詐騙過去常見的夢幻假身分，包括阿拉伯王子、中東石油大亨、美國機長、葉門軍官、聯合國軍醫等等，個個多情又多金，卻總會花言巧語開口借錢，呼籲民眾透過網路交友應提高警覺，切勿輕易轉帳匯款，以免受騙。

新北市1名42歲單身女子，輕信交友軟體認識的「紐約珠寶店小開」，答應幫他匯款1萬美元到希臘周轉資金，卻被銀行員發現對方指定的帳戶是台灣土地銀行，通報警方協助勸阻，防止女子被愛情騙子騙走台幣32萬元。記者林昭彰／翻攝
新北市1名42歲單身女子，輕信交友軟體認識的「紐約珠寶店小開」，答應幫他匯款1萬美元到希臘周轉資金，卻被銀行員發現對方指定的帳戶是台灣土地銀行，通報警方協助勸阻，防止女子被愛情騙子騙走台幣32萬元。記者林昭彰／翻攝

希臘 珠寶

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