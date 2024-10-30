官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀
財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，有網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎有4人重複中獎，引發社會嘩然懷疑抽獎活動舞弊，財政部則表示正在積極查證中，事實上，官方舉辦的抽獎活動，過去就確實發生過舞弊事件，20年前台北市政府環保局與環發會舉辦的廢電池抽獎活動，就被環發會內部員工以預先抽走的抽獎券，再回填成中獎抽獎券方式，偷天換日，騙走廠商的101把電動刮鬍刀。
2004年2月，台北市環保局與環發會合作，舉辦鼓勵廢電池回收的抽獎活動，只要回收10個廢電池就可以換一張抽獎券，當時主辦單位宣稱，會送出101台電腦，有民眾一口氣換了上千張抽獎券，卻一個獎也沒中，後來察覺有異而向檢調檢舉，當時北檢指揮台北市調處進行搜索，而提供電腦贊助品的美商公司也跳腳，因為他們只承諾提供3台，活動主辦方卻對外宣稱101台。
經深入追查後發現，全案竟是一場抽獎騙局，因為根本沒有要贈送頭獎的電腦，要送的大獎，只有列為一獎的101部電動刮鬍刀，抽獎完畢後，這101部電動刮鬍刀，全都搬到承辦方環發會的莊姓承辦人住處，而舞弊的方法是，莊先抽走2百多張抽獎券，再竄改中獎名單，把真正抽到的抽獎券，以莊預留的抽獎券替換，導致一般民眾根本抽不到。
後來莊姓承辦人與美商公司經理都被依商業會計法、偽造文書、背信與侵占罪嫌起訴；而後調查局又查出案外案，發現同年環保署的「環保標章」抽獎活動，也被莊動手腳，莊在抽獎前，已事先告知親友他可以當「內線」，讓獎項給自己人帶回家，保證絕不會讓「肥水落外人田」。
莊在抽獎前已事先與環發會負責抽獎與登記的員工串通，先抽出數十張獎券填寫親友的姓名，在抽獎當天，負責登記中獎名單的員工手上早已準備好「作弊獎券」，只要抽獎人把中獎名單抽出，登記人隨即以偷天換日的方式填寫「內定」的姓名。
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