他欲出售塔位等殯葬產品 反遭假代售騙走45萬餘元

林姓賣家持有塔位、契約等多項殯葬產品欲出售，李男冒名出面接洽協助代售，假藉預付發票、違約金給買家等項目，索討45萬餘元得逞，待林某付款後即失聯，賣家驚覺受騙報警，桃園地檢署偵結，依詐欺罪將李男起訴。

犯罪事實指出，26歲李姓男子得知林姓賣家欲出售持有的8份祁緣拾金契約、8個金面山塔位、8個晶岫玉罐及8個航鈦內胆等殯葬產品，2022年10月11日以化名「張凱鈞」與林某聯絡，佯稱可代為出售相關殯葬產品。

雙方翌日下午約在中壢交流道附近的速食店碰面詳談，過了大半個月後，李男向賣家佯稱已找到買家，不過出售前得預先繳付13萬2480元的發票費用，同時聲稱，賣家持有的殯葬產品有一物二賣之嫌，得繳違約金32萬1600元。林某分別於同年10月27日和31日，上交2筆款項共45萬4080元給李男。