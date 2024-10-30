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為討債逼車追撞致友人摔車倒地不治 他被訴殺人律師申請現場勘驗

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

洪姓男子相識50年的同姓友人，認他積欠賭博抽頭金10萬元，自前年10月起傳簡訊催討，同年11月26日趁他返鄉投票時討債，雙方互毆，友人騎機車離開，他駕車尾隨二次追撞逼車，致友人失控人車倒地而不治，他被訴殺人罪，台南地院今開準備庭，辯方為還原真相，申請現場勘驗。

洪男殺人案正由國民法官法庭審議，預定11月25日至28日審理、29日宣判。上午準備庭，檢辯雙方與合議庭法官審議審理計畫書等相關細節，其中，洪的律師申請重返現場勘驗，檢辯、被告外，屆時，法官及國民法官也搭車抵達現場勘驗，備受矚目。

據審理計畫書，預定11月26日下午重返北門蚵寮現場勘驗，沿著雙方追逐路線，包括第一衝撞地點學甲警分局蚵寮派出所前停等紅燈處、鯤鯓橋畔停車叫囂處、撞擊地點人車倒地處。同時進行現場模擬，還原當時環境、車速等，有助國民法官等釐清案情。屆時，也將委請警方協助安維及秩序。

然而，檢方認為，依目前相關事證已應足以提供國民法官判斷案發經過等，沒有必要再現場勘驗。

合議庭表示，屆時，國民法官選任組成後，國民法官法庭審理過程當中，如法官或國民法官認有其必要性，將依計畫辦理現場勘驗。

台南地院指出，屆時，國民法官法庭審理過程當中，如法官或國民法官認有其必要性，將依計畫辦理現場勘驗。圖／本報資料照
台南地院指出，屆時，國民法官法庭審理過程當中，如法官或國民法官認有其必要性，將依計畫辦理現場勘驗。圖／本報資料照

國民法官 殺人 賭博

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