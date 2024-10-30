高虹安詐11.6萬助理費判7年4月要上訴 高院下周一首開庭

停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費，檢方認定她以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高女主張無罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公權4年。高女與檢方皆上訴，台灣高等法院11月4日上午9點30分首度開庭。

一審時，同案被告，前法務主任陳昱愷無罪，高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟判2年、緩刑5年；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年；前公關主任「水母」王郁文2年、緩刑5年。

北院審理高虹安的範圍，有關她2020年2月到11月上任不分區立委後申報的助理酬金與加班費有無犯罪；檢調2022年12月15日分8路搜索、約談，並根據「小兔」所提出的電子帳本偵辦，2023年8月14日將5人起訴。

黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷偵查到審判維持認罪，不過，王郁文和高虹安選站同邊不認罪，王郁文在高虹安律師團主張偵訊光碟有「消失16分鐘」瑕疵時，接力聲援控訴檢察官辦案的程序可疑。

北院勘驗偵查光碟，密集排審黃惠玟，陳奐宇、陳昱愷，高虹安前助理李忠庭、高虹安、王郁文、高虹安前助理吳達偉、高虹安前私聘特助蔡維庭8人作證，檢、辯交互詰問。

高虹安的律師團以「大水庫」理論為防禦，欲證明高的公務支出大於起訴認定的犯罪所得，檢察官詰回主攻高虹安自始有詐領意圖。

高虹安在北院5月22日言詞辯論終結時，聲稱立委任內專業問政，法案提案、預算質詢、地方服務都親力親為，新科任內被評鑑是表現最高分的立委，如果連立法院給的小錢都貪、且浮報助理費，不會有好的表現。她還說，剛上任立委時聽從黃惠玟的建議，仿傚前立委李俊俋的模式處理辦公室零用金，無貪汙犯意。

檢察官指高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，希望法官刷新國會吏治，杜絕立法院零用金制度，給予符合事理、常情的評價，彰顯正確的價值觀念及公平正義。

北院認為高虹安當時位居立法委員要職，負責立法等公務，應廉潔自持、遵法自律，卻為增加立委辦公室可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴，審酌她沒有前科、涉案情節為共犯中最重等情況，判她7年4月徒刑、褫奪公權4年。