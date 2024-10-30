桃園男欲買回售出的奇石 趁石商猶豫乾脆用搶的遭訴

史姓男子今年3月到桃園平鎮某石商，欲向老闆買回先前曾賣出的1顆石頭，雙方議價時，趁老闆猶豫之際，搶走那顆石頭想逃，老闆追出卻遭推倒，釀頸上玉墜項鍊斷裂，雙雙鬧上警局，桃園地檢署偵結，依搶奪未遂罪將史男起訴。

起訴指出，56歲史姓男子平時見到紋理漂亮的石頭就會收藏賞玩，也會與石友互相轉讓買賣或交換，提升奇石的價值，今年3月17日上午9點，史男騎車至桃園平鎮陳姓石商的店內，想買回先前售出的1顆石頭。

據悉，史男案發前幾日曾將收藏的4至5顆石頭賣給陳姓石商，經雙方議價，最後陳某願以500至600元價格全部收購，詎料，史男後悔，出價100元想將其中1顆紋理漂亮，有主題的石頭購回。

期間雙方一陣討價還價，但因陳某遲遲未出價，史男心急，趁陳老闆未及防備之際，直接搶走那顆石頭逃出店外，並將石頭放置在機車腳踏墊後企圖逃逸，陳某見狀隨即追出，雙方拉扯間，史推了陳一把，造成雙雙重心不穩跌倒在地，史意外扯斷陳某脖子上戴的玉墜項鍊，陳報警逮人。